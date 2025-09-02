Sport

Irina Manea, reacție acidă după ce a aflat că un român a bătut un muncitor străin la Cluj: ”Acest monstru”

Irina Manea a fost șocată de o știre recentă conform căreia un român ar fi bătut un muncitor străin până la băgat în comă.
Valentina Vladoi
02.09.2025 | 16:25
Irina Manea reactie acida dupa ce a aflat ca un roman a batut un muncitor strain la Cluj Acest monstru
Cum a reacționat Irina Manea în fața incidentului din Cluj. Sursă foto: Instagram, stirileprotv captură / colaj Fanatik

Irina Manea a aflat și ea de cazul muncitorului străin bătut de un bărbat în Cluj. Menționăm faptul că această tragedie s-a produs în cursul serii de 26 august, iar ulterior agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cum a reacționat Irina Manea

Irina Manea, soția lui Cristi Manea, este extrem de activă în mediul online. De altfel aceasta împărtășește cu urmăritorii ei o mulțime de momente, unele mai plăcute, altele mai neplăcute.

De această dată însă, aceasta s-a arătat revoltată. Mai exact, în secțiunea Storyes, ea a publicat un articol care vorbește despre incidentul din 26 august. Este vorba despre faptul că un muncitor străin a fost bătut de un bărbat din Cluj și a ajuns în comă.

„Aș înjura cu tot ce știu acest monstru”, a scris Irina Manea în dreptul postării. Ulterior, aceasta a distribuit și o altă pagină de Instagram care face referire la ”O zi din viața unui muncitor migrant”.

Se pare că soția lui Cristi Manea a fost cu adevărat revoltată de acest caz. Mai exact, aceasta a mai publicat ulterior și alte câteva rânduri care fac referire la migranții care ajung să lucreze la noi în țară și nu numai.

„Angajatorii ne tratează ca pe niște mașini, ca și cum nu suntem ființe umane. Când ne obțin viza, au impresia că ne cumpără. Nu e așa”, se arată în cea de a treia postare a acesteia.

Cum s-ar fi produs tragedia din Cluj

Cum a avut loc însă altercația de la Cluj la care face referire Irina Manea? Parchetul Cluj a transmis câteva informații în acest sens. Sursa citată notează că victima a ajuns în comă la spital. Aceasta a suferit mai multe leziuni la nivelul capului, spatelui și piciorului.

Se pare că românul l-a bătut pe muncitorul străin cu o bucată de lemn, atât în cât și pe spate și în zona picioarelor. În același timp, victima a fost lovită inclusiv în momentul în care era la pământ și nu se mai putea apăra.

„În esență, în sarcina inculpatului s-a reținut faptul că la data de 26.08.2025, în jurul orei 23.40, aflându-se în proximitatea trecerii la nivel cu calea ferată de pe str. Cantonului, i-a aplicat persoanei vătămate cetățean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui și a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrijiri medicale (…)

Mai mult decât atât, potrivit înscrisurilor de la dosar, la acest moment, persoana vătămată se află în comă, neputând avea certitudinea supraviețuirii acesteia”, se arată în comunicatul Parchetului Cluj.

