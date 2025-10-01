Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut

Irina Manea a decis să facă o schimbare la început de toamnă. Soția lui Cristi Manea și-a luat inima-n dinți și a renunțat la blond, culoarea pe care o avea de ani de zile. După transformarea radicală, influencera este de nerecunoscut.

ADVERTISEMENT

Irina Manea și-a schimbat culoarea părului și este de nerecunoscut

Irina Manea este una dintre cele mai de succes influencere din România. Cu o comunitate de peste 1 milion de urmăritori, soția lui Cristi Manea este o voce puternică în mediul online. De ani de zile, influencera își ține la curent fanii cu tot ceea ce face, iar recent, le-a făcut o adevărată surpriză.

Cei care o urmăresc pe Irina Manea de ceva timp sigur au observat că influencera este adepta schimbărilor. Așa cum era de așteptat, părul este cel care îi permite cel mai mult să treacă prin diverse transformări, iar de-a lungul timpului, indiferent de ce a făcut, Irina Manea a revenit mereu la blond.

ADVERTISEMENT

Ei bine, de data asta, soția lui Cristi Manea a decis să schimbe registrul complet. Irina Manea s-a vopsit, iar fanii aproape că nu au mai recunoscut-o. Se pare că blondul este acum de domeniul trecutului, căci .

Soția lui Cristi Manea a fost complimentată pentru schimbarea făcută

Noua culoare o prinde de minune pe frumoasa influenceră. Irina Manea a primit aproape 20.000 de aprecieri și sute de comentarii în care urmăritorii o complimentau pentru alegerea făcută. Inclusiv colegele ei de breaslă au fost impresionate și au aplaudat curajul Irinei de a trece la roșcat.

ADVERTISEMENT

Nici soțul ei, Cristi Manea, nu s-a lăsat mai prejos. Fotbalistul a vrut să îi transmită în mediul online că transformarea i se potrivește de minune. Acesta a scris: „Kyla”, urmat de multe emoticoane inimă. Tot în secțiunea de comentarii, Irina Manea a mai primit complimente precum: „Wow”, „Diva”, „Atât de frumoasă”, „Superbă”.

ADVERTISEMENT

Pentru ca rezultatul să fie unul special, Irina Manea s-a lăsat pe mâna profesionistului. Influencera a apelat la Alex Șerban, hair stylistul care s-a ocupat de-a lungul timpului și de alte vedete, precum Loredana, Oana Matache sau Erika Isac.

De-a lungul timpului, Irina Manea nu a făcut multe transformări radicale de look. Când s-a lansat în mediul online, influencera era șatenă, apoi a decis să facă o schimbare și a apelat la blond. După câțiva ani, Irina Manea a revenit la o culoare mai rece și a optat pentru un șaten închis, nuanță ce i s-a potrivit de minune și i-a scos în evidență frumoasele trăsături.

ADVERTISEMENT

De la șaten, ușor-ușor, Irina Manea a făcut iarăși trecerea către blond. a început cu unele șuvițe, apoi s-a îndreptat către un ciocolatiu. Totuși, se pare că marea ei dragoste în materie de păr a rămas tot blondul, căci la un moment dat a revenit tot la el.