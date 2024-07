Irina Margareta Nistor a dat verdictul. El este cel mai bun actor la momentul actual: „Ne-a adus beneficii de imagine”

Irina Margareta Nistor a făcut dezvăluiri neașteptate și a spus care este, din punctul său de vedere, cel mai mare actor român în momentul de față. Puțini sunt cei care și-ar fi imaginat acest răspuns.

Irina Margareta Nistor s-a întors recent de la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary. Aici a vizionat nu mai puțin de 42 de filme și s-a întors cu păreri bine conturate, dar și cu planuri de viitor.

„Tocmai m-am întors de la Karlovy Vary şi am văzut vreo 42 de filme, printre care, o parte dintre ele mai vin și pe aici (România) și am văzut un film care, inițial, după titlu, am zis că e un film horror, de groază – Monstrul.

Dar noroc că am avut înţelepciunea să mă duc să și vizionez, are și 2 ore jumătate. E absolut remarcabil. Acum pleacă în caravana pe care o face TIFF-ul prin ţară. Realmente trebuie să staţi până la final!”, a declarat Irina Margareta Nistor, făcând referire la producţia japoneză Monster, din 2023, pentru

Nu doar că a rămas plăcut impresionată de film, , le-a recomandat oamenilor să rămână până la generic, obicei vechi de a-l său, pentru a avea parte de o surpriză.

Actorul neașteptat care a impresionat-o

După ce s-a întors din Cehia, Irina Margareta Nistor urmează să plece la Feldioara, la un alt festival. Se numește „Filme din dar”, iar producțiile vor fi proiectate pe zidul cetății.

„Dimineaţa, pentru copii, se face la casa de cultură o proiecție care se numește Avioane. Asta deoarece au și ei un aeroport pe lângă Brașov, chiar dacă nu e foarte funcțional momentan.

Sunt foarte multe alte festivaluri ulterior, de filme SF, de filme la București, apoi Râşnov, la Câmpulung. Dar și la Mediaş, unde mergem cu Femeia Bună – un film mut”, a mai spus Irina Margareta Nistor.

Pe de altă parte, criticul de film a spus și care este, din punctul său de vedere la momentul actual. „Da, cred că actualul cel mai bun din ultima vreme a fost Ilie Năstase, cu filmul Nasty.

E făcut de trei regizori. Nasty a ajuns nu numai la Cannes, unde a avut o primire specială, dar și la Karlovy Vary. Deci, cred că el e cel mai bun actor. Și ne poate reprezenta cel mai bine. Mi se pare actorul cel mai izbutit în momentul de faţă. Dar și care ne-a adus și alte beneficii de imagine”, a completat Irina Margareta Nistor.