Irina Margareta Nistor a încercat să ia legătura cu Mircea Diaconu. Înainte să moară, actorul nu i-a mai răspuns la telefon

Irina Margareta Nistor, la fel ca întreaga Românie, este pur și simplu șocată că a murit Mircea Diaconu. Cu puțin timp înainte să se stingă din viață, Irina Margareta Nistor a încercat să îl sune, dar în zadar. Actorul nu a răspuns la telefon.

Irina Margareta Nistor nu a mai apucat să vorbească la telefon cu Mircea Diaconu

Lumea filmului și a teatrului sunt azi în doliu. Mircea Diaconu, unul dintre cei mai apreciați și talentați actori s-a stins din viață. Moartea sa a picat că un trăsnet asupra familiei, dar și al celor care au interacționat cu el de-a lungul timpului.

Printre persoanele cărora nu le vine să creadă că se numără și Irina Margareta Nistor. Criticul de film și regretatul actor se cunoșteau de multă vreme, iar ultima dată s-au văzut la Iași.

După interacțiunea din vară, Irina Margareta Nistor a vrut să discute mai multe cu Mircea Diaconu. A încercat să îl și sune recent, dar, din păcate, actorul nu i-a răspuns. Vestea de azi a lăsat-o fără cuvinte.

”Am încercat de câteva zile (n.r. să-l contacteze pe Mircea Diaconu) şi nu înţelegeam de ce nu răspunde, pentru că ne ştim de foarte multă vreme. (…) Azi am primit indirect vestea că a urcat la stele.

Am fost extrem de şocată, pentru că ne-am văzut în august, am fost Stelele Filmului Românesc, la Iaşi şi am stat de vorbă mult, inclusiv despre unul dintre filmele lui preferate.”, a spus, pentru , Irina Margareta Nistor.

Irina Margareta Nistor: ”Își iubea enorm meseria”

Criticul de film are numai cuvinte de laudă la adresa regretatului actor. și l-a văzut performând atât la teatru, cât și pe micile ecrane. Tocmai de aceea, criticul de film îi descrie cariera ca fiind una excepțională.

”A jucat extrem de multe roluri, şi la teatru, unde de fiecare dată ştia să implice şi publicul. Îşi iubea enorm meseria, îşi iubea enorm familia.”, a mai spus criticul de film pentru sursa menționată.

Nu doar Irina Margareta Nistor a apreciat talentul lui Mircea Diaconu, ci și restul colegilor de breaslă. Actorul a fost privit mereu ca o sursă de inspirație și a fost aplaudat la scenă deschisă pentru tot ce a făcut în lumea actoriei.

Chiar dacă talentatul actor s-a stins din viață, cariera lui va rămâne grăitoare, în continuare. Filmele sale sunt nemuritoare, iar pasiunea acerbă pentru actorie va fi dusă mai departe de către fiul lui, Victor.