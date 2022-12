Irina Margareta Nistor, critici la adresa mult urmăritului ”Singur acasă”! ”Ăla săracul s-a dus de tot”

Cunoscută pentru sinceritatea cu care vorbește despre filme, Irina Margareta Nistor face scurte remarci la adresa mult urmăritului ”Singur acasă”. Doamna filmului românesc critică și conduita actorului principal, Macaulay Culkin.

Irina Margareta Nistor, critici la adresa filmului ”Singur acasă”!

Iubitoare de film din fragedă copilărie, , cinematografia, nici măcar de sărbători.

Într-un interviu acordat pentru , criticul de film își spune părerea sinceră despre Macaulay Culkin, Kevin McCallister, și despre tradiția românilor de a urmări de Crăciun ”Singur acasă”

”Ăla săracul s-a dus de tot. S-a dus la fund, deși toată lumea se uită la `Singur acasă`.

Mulți se uită la filmul ăsta și m-am amuzat de curând chiar, că îmi spunea cineva `americanii preferă filmele vechi` și le enumera pe astea din ’80. Eu, românca, le prefer pe alea vechi din anii ’30-’40, care erau superbe!”, declara Irina Margareta Nistor.

Ne uităm sau nu la filme în ziua de Crăciun?

În ceea ce privește vizionarea unui film în ziua de Crăciun sau chiar la masa festivă, cea mai cunoscută traducătoare de film din istoria României spune că, pentru unii, poate fi soluția salvatoare de la subiectele supărătoare care se deschid în toate familiile – când faci un copil sau când te așezi la casa ta?!

”La masă nu poți să te uiți la un film? Zău, sunt șocată! Te poți și uita la un film, mai la desert. După ce te vezi, ca să mai schimbi și să mai blochezi dintre bârfe, `băi, tot nu te-ai măritat, tot n-ai făcut un copil?`, mai bine te uiți la un film. Sau `ce mare s-a făcut!`, a mai punctat criticul de film.

Cum petrece Irina Margareta Nistor sărbătorile de iarnă?

și de asemenea, care-i sunt dorințele pentru 2022.

”În fiecare an, am un brad împodobit ca un pom de Crăciun, cu absolut de toate și mă văd cu toți prietenii cu care nu am apucat să mă văd peste an.

Aștept cu nerăbdare să vină Moș Crăciun, pentru că sunt ferm convinsă că vine de fiecare dată exact ca în filmul `Dragă Moș Crăciun`, al lui Bogdan, încât asta aștept și eu.

Dacă se poate la anul, Bogdan Mureșanu, care a făcut un film `Scrisoare către Moș Crăciun`, să ajungă cu el până la Oscaruri și tot așa să fim la premieră”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.