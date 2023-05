Secretul ținut ascuns zeci de ani de Irina Margareta-Nistor: ”Am adăpostit niște deținuți nemți”

Irina Margareta-Nistor face dezvăluiri exclusive despre faptul că nu și-a dorit frați niciodată. N-a vrut să împartă iubirea mamei sale cu nimeni.

Irina Margareta-Nistor, secrete din copilărie

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Irina Margareta-Nistor, celebrul critic de film si traducător din România, ne povestește despre copilăria și dragostea pentru mama sa. Nu și-a dorit niciodată frați pentru că nu a vrut să împartă această afecțiune cu nimeni.

În ciuda aparențelor și a experienței, Irina Margareta-Nistor a fost mereu o persoană timidă motiv pentru care marii actori vin să își facă poză cu ea, nu invers. Celebrul critic de film își aduce aminte că, din primii bani câștigați din colindat, și-a luat o bombonieră și că vacanțele i se par o pierdere de timp.

”Deținuții nemți nu au mai ajuns în gulag”

Cum a fost copilăria dvs? Ce nebunii făceați când erai mică?

-Mi-am petrecut copilăria în casa în care stau și acum, cu bunicii și părinții. Fără frați, din fericire. Nu mi-am dorit frați niciodată, afecțiunea mamei nu voiam să o împart cu nimeni. Nici post mortem nu vreau. Aveam mulți vecini, băieți, deci am avut o copilărie ‘băiețoasă’. Mergeam cu tata la patinoar, la cinema, și veneau mulți copii la mine în curte. La cinematograful ‘Munca’, cum se numea atunci, am văzut ‘Câinele din Baskerville’ și m-am speriat tare.

O terorizam pe bunica de fiecare dată când era Paște sau Crăciun să facă cozonăcei, să duc la toată lumea. Pe vremuri așa făceai, un fel de schimb cu vecinii, duceai ceva și primeai ceva. Crăciunul era foarte frumos, cu colinde, mama cânta la pian. Mereu am reușit să ignorăm ce se întâmplă afară, lumea noastră era lumea noastră. Am o casă primitoare, mereu am avut musafiri, din 1939, de când s-a construit. Am avut și un subsol unde am adăpostit niște deținuți nemți care nu au mai ajuns în gulag.

“În ciuda aparențelor sunt foarte timidă”

Cum erați la liceu, mai timidă, mai rebelă?

-Absentă eram. Încercam să chiulesc cât mai mult, găsisem un medic care îmi aducea scutiri. Am făcut primul an la ‘Sfântul Sava’ și acolo nu știam bine cine sunt ceilalți. contrat aparențelor, eram foarte timidă. În ciuda aparențelor sunt foarte timidă. Lumea vine la mine, nu mă duc eu la lume. Cel mai bun exemplu a fost la ‘Festivalul de psihanaliză și film’ de acum câțiva ani când a venit Jaqueline Bisset la mine să facem o poză. Asta ca să înțelegi cât de timidă sunt.

“Din primii bani câștigați m-au convins să-mi iau o bombonieră de cristal”

Mai țineți minte când ați câștigat primii bani?

-Țin minte foarte bine, aveam 19 ani și am dat meditații la franceză. Intrasem la facultate și mi s-a părut normal să-mi câștig singură banii. toată facultatea am fost ghid, am văzut toată țară. Mereu am muncit, . Dar înainte de asta, primii bani cu adevărat câștigați au fost din colindat. O sorcoveam pe mama și am făcut asta până în ultimul an. Din primii bani câștigați așa, m-au convins să-mi iau o bombonieră de cristal. Din primii bani câștigați la televiziune am scos-o pe mama la Capșa apoi, după ce am muncit o vara întreagă, mi-am luat o mașina de scris.

Vă place să gătiți?

-Nu, nu știu să gătesc. Așa că nu știu dacă-mi place sau nu. Fac numai cocktail-uri și café frape.

“Vacanța este o chestie foarte plicticoasă, mi se pare inutilă”

Ce planuri și proiecte aveți pentru anul 2023?

-Vacanța este o chestie foarte plicticoasă, mai tare decât somnul. Mi se pare inutilă. De exemplu mă duc la , stau 2 săptămâni, văd 60 de filme, scriu despre ele dar nu stau la plajă pentru că nu îmi place. Apoi mă duc la Timișoara pentru Ziua Armenilor. Urmează Festivalul la care țin mult pentru că este făcut pentru o lume care nu are acces la cineva, ‘Film la sat’, făcut de Toma Cuzin. Cu ocazia asta multă lume se va atașa de această artă. Apoi ‘Serile filmului românesc de la Iași’, ‘Festivalul de psihanaliză și film de la Cluj’. Am primit invitație să merg la Karlovy Vary, am fost și anul trecut. Eu mă plictisesc ușor și atunci trebuie să fac lucruri destul de variate.