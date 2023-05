Irina-Margareta Nistor, ”faultată” de Andreea Marin: ”Cea mai mare nedreptate”

Irina-Margareta Nistor avut parte de o mare nedreptate atunci când, la prima difuzare pe TVR a Premiilor Oscar, nu a mers ea, ci Andreea Marin.

Irina-Margareta Nistor dezvăluie, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, cum a fost aleasă ca traducător al TVR-ului. De asemenea aflăm când a trăit cea mai mare nedreptate, atunci când Andreea Marin a fost trimisă să prezinte Premiile Oscar pentru TVR.

Irina-Margareta Nistor ne povestește despre prima iubire din viața ei și cât de greu i-a fost, în anul 1999, când a pierdut toate job-urile pe care le avea. Având în vedere că trebuia să aibă grijă și de mama ei dintr-un ajutor de șomaj, pasionatul critic de film declară că nu i-a fost ușor. Chiar dacă bunica ei a încercat să o învețe să croșeteze acest lucru nu s-a ‘lipit’ de ea și mărturisește ca viața nu i-a fost ușoară după eclipsele solare.

Irina-Margareta Nistor își aduce aminte cum a ajuns să lucreze pentru TVR ca traducător. Recomandată fiind de profesorul ei, a tradus o comedie și a ajuns să colaboreze niște ani cu televiziunea națională până când a fost, în sfârșit, angajată.

“A fost ca la Operă, se îmbolnăvește primadona și trebuie să o înlocuim. Era vară și trebuia să traduc pentru comisia de cenzură. Se știa despre mine că sunt studentă la litere. Mă recomandase profesorul meu, cel mai mare critic de film.

Ioan Ionel, care făcea ‘Teleenciclopedia’ mi-a spus: ‘acum vii să traduci’. Era un film al fraților Ritz, o comedie. Am tradus și mi-a mers. Mai făcusem ore de traducere simultană dar nu mai practicasem până atunci. După câțiva ani de colaborare externă, m-au angajat” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Irina-Margareta Nistor.

Cea mai mare nedreptate: “O trimitem pe Andreea Marin“

Dând timpul înapoi, Irina-Margareta Nistor își amintește cea mai mare nedreptate trăită. Atunci când TVR a transmis, pentru prima dată, Gala Premiilor Oscar, a fost aleasă Andreea Marin să prezinte, pentru că a contat fizicul, nu experiența.

“Cea mai mare nedreptate pe care am trăit-o a fost prima dată când s-a transmis ‘Oscar’-ul la TVR și a avut loc o ședință a consiliului, unde eu n-am fost de față.

S-a discutat pe cine să trimită în America, la Oscaruri. Unul dintre regizorii la care țin mult a zis ‘ce întrebare-i asta, o trimitem pe ’”, declară Irina-Margareta Nistor, in exclusivitate pentru FANATIK.

Irina-Margareta Nistor ne povestește despre prima iubire din clasele primare și cât de mult și-a dorit să meargă la un concert al Virginiei Zeani. Nu a reușit să-și împlinească acest vis dar a reușit să o vadă pe Angela Gheorghiu.

”Eram în primele clase primare și aveam un coleg. Mă amuză și acum amintirea pentru că, de curând, a murit . A venit, la un moment dat, să cânte la București.

A avut un spectacol și părinții băiatului au avut bani să meargă la concert și eu am suferit enorm, că nu m-am dus. Mi-am zis ‘mă fac eu mare și mă duc’, dar nu am ajuns niciodată. Între timp însă am ajuns la Angela Gheorghiu” ne spune Irina-Margareta Nistor.

“Un an am trăit din ajutor de șomaj și nu eram singură, eram cu mama”

Irina-Margareta Nistor ne povestește despre cel mai greu moment din viața ei, care s-a întâmplat în anul 1999. Lucra în 7 locuri și a ajuns să trăiască, un an de zile, din ajutorul de șomaj. A fost foarte greu pentru că ceilalți membri ai familiei muriseră și trebuia să aibă, singură, grijă de mama ei.

”În 1999, când am rămas șomeră. În decurs de câteva luni, lucram în 7 locuri, au căzut toate, ca un castel de cărți de joc. Un an am trăit din ajutor de șomaj și nu eram singură, eram cu mama.

Ceilalți muriseră și a fost o răspundere destul de mare, a fost greu. Ideea cu ‘sigur îți găsești ceva’ este foarte relativă. Eu nu funcționez ca șefă, sunt nulă.

Dar tot răul s-a terminat, am devenit liber profesionist. Perioada asta a venit după eclipsă, mie după eclipse îmi merge prost” declară Irina-Margareta Nistor, in exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Știu că am o armată de îngeri păzitori”

Pasionatul critic de film dezvăluie că n-a fost o mare fană a pescuitului și, oricât ar fi încercat bunica ei s-o învețe, nici croșetatul nu s-a ’prins’ de ea.

”Am pescuit o dată în viață la , cu mama, am și prins ceva. De croșetat era obligatoriu la școală, a încercat bunica să mă învețe dar fără succes. M-a întrebat cineva, la un moment dat, dacă fac colecție de clopoței.

Am zis nu dar m-am uitat în jur, prin casă, și mi-a dat seama că am destui. Când mergeam la grădiniță îmi brodase bunica pe prosop un clopoțel. Și știu că am o armată de îngeri păzitori”, declară Irina-Margareta Nistor.