Irina Margareta Nistor fuge de credite bancare! Prin ce a trecut după ce a luat două împrumuturi: ”Banii i-am făcut praf”

Irina Margareta Nistor este cel mai cunoscut critic de film român. A lucrat pentru TVR ca traslator încă din perioada regimului comunist și a dublat, în secret, în 5 ani, peste 3000 de filme înregistrate pe casete video.

Irina Margareta Nistor nu vrea să mai audă de creditele bancare

Celebra , povestește într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru FANATIK, de ce nu vrea să mai audă de creditele bancare, chiar și dacă ar trebui să stea în frig.

Criticul de film a făcut în decursul vieții două credite pentru care a plătit ani de zile. Asta, însă, nu a fost cea mai mare problemă care a deranjat-o, ci faptul că era sunată frecvent să i se aducă la cunoștință că a întârziat cu plata.

Unul dintre cei mai cunoscuți translatori ne mai dezvăluie și pentru ce i-a fost de folos primul credit, dar și cum a ajuns să facă un al doilea împrumut din cauza unei greșeli de contabilitate. Trebuia să primească 1.000 de euro pentru o traducere, în schimb s-a trezit cu 10.000. Fără să țină cont a cheltuit până la ultimul bănuț și… întreaga poveste o veți citi mai jos.

Tot în interviu veți afla cum a trecut , dar și cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns la Ierusalim.

Câți bani câștigă Irina Margareta Nistor: “Acum este foarte prost plătit”

– Ce părere aveți de ceea ce se întâmplă cu partea financiară în domeniul în care lucrați?

Nici la teatru nu sunt mai bine plătiți de cele mai multe ori, ca și la filme. Doar la reclame. Dar, de obicei, reclamele le fac tot cei care joacă în multe filme, fac voci la desene animate. Fac foarte multe lucruri deodată. Plăcerea de a juca și de a avea un public care te urmărește și te aplaudă face toți banii. Știu, o să spuneți că nu este același lucru. Ba da… este un anumit tip de căldură, știu toată lumea vorbește numai de căldură acum, dar credeți-mă că aceea este o căldură mult mai importantă decât cea din sobe sau din calorifer.

Regretele pe care le-a avut de-a lungul carierei de critic de film

– Ați regretat vreodată că ați ales această cale, mai ales că faceți asta din perioada comunismului și știm că atunci nu a fost ușor?

Nu, niciodată. Dacă ar fi să o iau de la capăt, ceea ce nu îmi permite nimeni, aș face absolut la fel. E iubirea mea cea mai mare. Nu pot trăi fără.

– Au fost foarte multe impedimente?

Au fost, dar, știi cum e, trebuie să înveți să știi cum să le depășești. Dacă îți iei niște modele suficient de importante în viață și dacă ai puterea exemplului, când a fost și greu, și complicat…. Trebuie mult curaj. Nimănui nu îi vine nimic și toată lumea trece prin momente dificile, important este să le treci. Cum zice francezul: să învingi fără niciun pericol înseamnă să învingi fără glorie.

– Nu au existat momente când ați spus și dumneavoastră nu mai pot, nu mai vreau?

Nu cred că am spus niciodată. Întotdeauna am zis: slavă Domnului că se întâmplă!

– S-a scris de-a lungul timpului că ați câștigat foarte mulți bani din casetele video pe care le dublați în perioada comunismului. Este adevărat?

Este o iluzie. Foarte mult este o chestie foarte relativă. Ca dovadă că primul video l-au luat după `91. Nu știu cum fac ei tot felul de înmulțiri, dar lucrurile nu stau chiar așa, dar nu ăsta era scopul. Eu m-am bucurat teribil, sigur că nu… din nou, nemulțumitului i se ia darul și nu vreau nici postfactum să mi se ia darul. Dacă și-ar fi dat seama domnul Zamfir cât de pasionată eram, nu numai că nu îmi mai dădea niciun ban, cred că ar fi zis: ‘vrei să traduci, vrei să vezi filmul, hai, plătește!’.

– A existat vreo perioadă când această profesie a fost mai bine plătită?

Nu, nu în mod special. Acum este foarte prost plătit. Mult mai prost plătit decât era atunci. Dar atunci era o situație aparte.

Irina Margareta Nistor: ”La bancă nu aș mai face niciun împrumut”

– Cum resimțiți toate scumpirile și schimbările din ultima perioadă?

Evreii au o zicală, care întotdeauna m-a impresionat și care spune așa: să nu iei necazul în avans. Eu îi admir pentru treaba asta și nu am de gând să iau necazul în avans.

– Cum vă calculați lunar banii ca să vă încadrați?

Habar nu am. Deocamdată nu am făcut niciun fel de calcul, ci m-am gândit ce prieteni buni am, că la bancă nu aș mai face niciun împrumut. Dacă mă încurc foarte tare cred că ar fi câțiva prieteni care ar spune: hai, mă, că nu poți să stai în frig, hai că te ajut eu! Așa încât, cultivați-vă prietenii adevărați care să nu vă lase la greu.

”Tot timpul mă sunau și îmi spuneau: Ați întârziat cu plata”

– Ați spus că nu mai faceți credit la bancă. De ce?

Păi mi-a ajuns! Am plătit 10 ani de zile și… am luat 10.000 de euro și am plătit 15.000 (n.r. de euro). Și mai mult decât atât, ce m-a deranjat cel mai mult este că eu fiind liber profesionistă, și știi cum e, că toată lumea întârzie cu plățile. Evident că tot timpul mă sunau și îmi spuneau: ‘ați întârziat cu plata’. Și le spuneam: ‘nu mi-au intrat banii, ce vreți să fac?!’ ‘Păi, împrumutați de undeva’. Și le spuneam: ‘uite, împrumut de la voi’. Asta a fost, de aceea s-a terminat.

– La ce v-a folosit acel credit?

A fost un împrumut pentru a merge 7 zile în Noua Zeelandă, dar am mers la first class. După care am mai făcut unul de 10.000 de euro. Deci, au fost 20.000 de euro.

Din greșeală… am făcut o traducere și, în loc să-mi pună 1.000 de euro pe card, mi-au pus 10.000. Eu nu m-am prins, i-am făcut praf. Eu am zis: ‘ce bine că am atâția bani’. Mi-am scos toți prietenii în oraș… eu nu am niciun control la bani. Și după mi s-a spus că a greșit contabila și, dacă vrei, poți să nu-i… dar m-am gândit că o să fie dată afară și… m-am dus și am făcut împrumut la bancă. Am dat diferența… 4.000 luam oricum pe traducerea aceea pe care luasem avansul de 1.000. Și așa că…

Irina Margareta Nistor, la un pas de moarte după naștere: ”Mi s-a dat o armată de îngeri ca a lui Putin”

– În momentul când v-ați născut, este o poveste interesantă în care este implicat și Mădălin Voicu. Cum vă raportați acum la acea întâmplare pe care v-au spus-o părinții (n.r. Margareta Nistor s-a îmbolnăvit de toxicoză și a fost la un pas de moarte, la scurt timp după ce s-a născut) ?

Consider că a existat Doamne Doamne și că, din momentul în care m-am botezat… știi cum se spune, din momentul când te botezi, ți se dă un înger păzitor și mie cred că mi s-a dat o armată ca a lui Putin și care lucrează tot timpul.

– Ați profitat că ați fost singură la părinți?

Categoric. Nu ar fi fost bine să am un frate sau o soră. Nu am atâta generozitate să împart afecțiunea mamei cu altcineva. Nici acum port mortem.

Lecția pe care i-a dat-o mama înainte să moară

– Pierderea mamei a fost unul dintre cele mai grele momente pe care le-ați întâmpinat de-a lungul vieții?

Categoric cel mai greu. Dar, pe de altă parte, înainte să se stingă a avut câteva momente de sănătate foarte dificile. Eu m-am panicat și mi-a zis: ‘dacă acum te panichezi așa, ce facem când nu o să mai fiu?’ Și atunci am fost suficient de înțeleaptă ca să înțeleg că s-ar fi supărat foarte tare dacă aș fi făcut o depresie. Și apoi, atunci când ești foarte credincios… știu, mă așteaptă acolo. Și îmi este perfect egal.

– Poate un motiv pentru care nu ați făcut copii a fost și această teamă?

Nu, categoric nu. În primă fază nu am făcut pentru că eram în comunism și nu voiam să mai chinuiesc încă un copil pe care să nu avem cu ce să-l creștem și să nu-l putem trimite la studii în străinătate, ca să se întoarcă… și după a fost prea târziu. Vorba filmului: prea târziu.

Irina Margareta Nistor, despre copii: ”La ce-ți folosește un copil?! Să te bage la azil”

– Regretați?

Acum nu mai regret, pentru că mi-am dat seama că nu aș fi fost cea mai bună mamă din lume și mi-ar fi plăcut să fiu.

– Poate vă era un sprijin acum?

Tocmai râdeam cu cineva care zice: ‘la ce-ți folosește un copil?! Să te bage la azil! Și dacă nu îl ai, chemi un Uber’. Eu am rămas la faza cu uber-ul.

Vacanțele, tot o muncă pentru criticul de film

– Mai plănuiți ceva vacanță?

Nu plănuiesc niciodată vacanțe pentru că aș muri de plictiseală. Mereu când plec, plec cu treabă. Sper în decembrie să ajung din nou la Paris. Va fi și o întâlnire pentru Europe Cinema. Mă văd și cu o prietenă. Nu am mai fost de foarte mulți ani la Paris. Dar nu e neapărat combinată. Dacă nu este combinată cu ceva suficient de tentant și care să îmi ocupe aproape tot timpul, nu.

Irina Margareta Nistor, schimbată de vizita la Ierusalim

– Spuneați mai devreme de Dumnezeu. Ați mers și în pelerinaje?

Nu! Am mers exclusiv la Ierusalim, atâta tot. Cred că este o călătorie mai mult decât extrem de utilă, mai ales pentru noi care la școală nu am făcut religie. Sigur că acasă am citit Biblia, am citit o grămadă de lucruri, dar, după ce mergi la Ierusalim, este altceva. După aceea, când te duci în nordul Moldovei la mănăstirile noastre, le vezi cu alți ochi. Cred că este extrem de important.

– Sunteți zilnic la rugăciune sau…

Secretul meu…

Ce a însemnat comunismul pentru celebra traducătoare de la TVR

– Îmi spuneați de comunism. A fost o perioadă destul de dificilă…

A fost o perioadă oribilă pe care sper să nu o mai trăim niciodată, dar văd că nu neaparat avem toate șansele.

– Părerile sunt împărțite despre ce a însemnat acea perioadă.

Pentru că au memoria scurtă. Eu mănânc suficientă ciocolată ca să am o memorie mult mai lungă.