Dezvăluirile Irinei Margareta Nistor despre moartea lui Chuck Norris. Cine e femeia din România care l-a legat pe eroul american de țara noastră

Moartea neașteptată a lui Chuck Norris (86) a căzut ca un trăsnet peste fanii din întreaga lume. Actorul care a definit, pentru generații întregi, ideea de justițiar invincibil, simbol al forței și al dreptății, s-a stins fulgerător lăsând în urmă nu doar o filmografie impresionantă, ci și un fenomen cultural care a depășit cu mult granițele cinematografiei.

Irina Margareta Nistor, prima reacție la moartea lui Chuck Norris. Criticul de film i-a tradus producțiile

Pentru publicul din România, însă, Chuck Norris nu a fost doar un star de acțiune. A fost un personaj care a contribuit decisiv la mitologia sa autohtonă. Irina Margareta Nistor, cea care a tradus filmele în care a jucat, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre impactul actorului și despre locul unic pe care îl ocupă în memoria colectivă.

„Tocmai ce a fost ziua lui de naștere și am văzut un clip, s-a făcut un clip cu convingerile lui politice, care erau unele foarte solide și, mă rog, discutabile din punct de vedere al Americii, dar foarte bune din punctul nostru de vedere, pentru că era realmente un anti-comunist teribil”, a declarat Irina Margareta Nistor, pentru FANATIK.

Românca Ilinca Călugăreanu a făcut un documentar despre Chuck Norris și lupta cu comunismul

Această dimensiune politică a lui Chuck Norris nu este deloc întâmplătoare în percepția românilor. Într-o țară marcată de decenii de dictatură, orice figură care sugera forță, libertate și opoziție față de regimul ceaușist devenea automat un erou. Criticul de film amintește și de documentarul „Chuck Norris versus comunism”, realizat de Ilinca Călugăreanu, care a avut premiera la Festivalul de Film Sundance, fondat de Robert Redford. Filmul explorează tocmai relația specială dintre români și eroii de acțiune occidentali.

„Titlul acesta a fost ales în ideea că românii și-au imaginat dintotdeauna că pentru a scăpa de nea Nicu o să vină cineva care să le facă treaba, adică nu neapărat să se organizeze ei, ci să vină cineva din afară care să schimbe sub o formă sau alta puterea”, punctează Irina Margareta Nistor.

„Era cineva care poate cafti pe oricine care nu ne convine”

În acest imaginar colectiv, Chuck Norris , a fost considerat un adevărat erou, un salvator. La noi, la unele proteste, manifestanții și-au exprimat dorința ca, mai în glumă, mai în serios, să fie pus prim-ministru.

„Chiar ideea de Chuck Norris salvator a existat chiar la una dintre demonstrațiile cu OUG 13, unde pe una din pancarte a apărut scris ”Chuck Norris prim-ministru”. În memoria colectivă, era cineva care poate cafti pe oricine care nu ne convine”, adaugă Irina Margareta Nistor, pentru FANATIK.

Chuck Norris a importat artele marțiale în filmele americane

Traducătoare de filme ne-a spus că Chuck Norris va rămâne în istorie prin gen pe care l-a introdus în Statele Unite. popularizând artele marțiale: „E un actor care a instaurat un gen în America, pentru că s-a concentrat pe luptele marțiale care vin din Asia, după cum știm, care a lucrat inclusiv cu Bruce Lee de-a lungul timpului, care a creat un personaj mult mai occidental decât asiatic. A creat și foarte multe anecdote în ceea ce-l privește. Nu-mi dau seama de unde au pornit. Mărturisesc că eu, fiind mai văzduhistă, am aflat de ele mult mai târziu. Se pare că niciodată nu l-au deranjat aceste glume, a știut să își asume și tratamentul ăsta”.

Doamna Nistor ne-a spus că, din păcate, nu a avut ocazia să îl cunoască personal și nu are o confirmare dacă actorul a văzut filmul făcut de românca Ilinca Călugăreanu, care a colaborat pentru documentar cu același producător care s-a ocupat și de filmul despre soția lui , recent lansat, Melania.

Cum l-a descoperit Irina Margareta Nistor pe Chuck Norris. Ce a făcut traducătoarea anul trecut, de ziua ei

„Nu am avut ocazia să îl cunosc personal. Am fost în aceeași încăpere cu actori precum Schwarzenegger și Tom Cruise, dar cu el niciodată. Ilinca nu a reușit să ajungă la el ca să poată filma, nu știm dacă a văzut filmul sau nu, dar presupun că da, pentru că a circulat foarte mult în America, a fost pe Netflix de la început. Co-producător a fost chiar cel care a făcut filmul despre Melania Trump, Brett Ratner”, ne-a mai povestit Irina Margareta Nistor.

În final, doamna Nistor ne-a spus și cum l-a descoperit pe marele actor, cu care și-a făcut anul trecut ziua de naștere, la Cinema Europa: „Era un roșcovan, asta e prima mea amintire de când l-am descoperit, m-a mirat oarecum că era atipic pentru o figură de american, avea mai degrabă o față de scoțian. Anul trecut, fix de ziua mea, am tradus filmul „Dispărut în misiune” la Cinema Europa, fostul Miorița. L-am tradus în direct și a fost o sală plină și m-am ales cu o grămadă de flori, printre altele. L-am tradus live ca pe vremuri și toată lumea s-a amuzat mai ales că mai făceam și comentarii”.