Irina Margareta Nistor și-a spus părerea despre Avatar 2: „Personajele sunt cam urâțele”

Criticul de film Irina Margareta Nistor și-a dat cu părerea despre hit-ul sfârșitului de an, Avatar 2. Pelicula lui David Cameron care te teleportează într-o lume greu de imaginat până și pentru cei mai mari fanteziști a primit notă de trecere din partea specialistei.

Irina Margareta Nistor, despre Avatar 2

Nistor nu e prea încântată de personajele SF-ului, însă a enumerat care sunt motivele pentru care acest film merită văzut.

„Am fost la Avatar (n.r. Avatar 2 – The way of the water). Vi l-aş recomanda doar pentru că trebuie să îl vedem. Exact cum a fost cu Singur Acasă, aşa e şi cu Avatar, trebuie văzut. Sigur va ajunge şi la Oscaruri, măcar la nominalizări. Are 3 ore şi 20 de minute, este cât se poate de albastră situaţia, de la un capăt la altul. Personajele sunt cam urâţele, după gustul meu, în afară de unul singur, dar în rest există oameni care funcţionează bine pe SF-uri.

Pe mulţi i-a deprimat Avatar, dar sunt multe efecte speciale, foarte multe lumi amestecate. Pe de o parte ai ceva foarte modern, iar pe de altă parte ai un fel de dragon zburător. Cineva spunea că nu sunt aşa violente filmele astea. Ba sunt, e suficientă violenţă pe acolo, că toţi se bat. E mai greu să distingi cine cu cine se bate”, a declarat Irina Margareta Nistor

În discuția în emisiunea unde a fost invitată , a intervenit și jurnalistul Val Vâlcu. Deși nu e critic de film, a avut și el câteva remarci de făcut.

Val Vâlcu: „Shaorma mănâncă lumea”

A catalogat filmul drept o shaorma cu de toate, comentând și durata de 3 ore și 20 de minute a producției.

„Asta nu înseamnă că nu e bun. Shaorma mănâncă lumea. Iar faptul că e lung înseamnă că e porţia mare. Totul este solemn, toţi sunt eroi, în afară de personajele negative.

Nu e amuzant chiar deloc. Are şi politică, merge pe corectitudine, pe apărarea mediului, are de toate. Are şi extrasiropul, pentru că e cam siropos la un moment dat, dar prinde. Efecte speciale, imagini formidabile. Pe vremuri dădeai 20 de lei şi stăteai la un cinematograf 3D fără nicio acţiune”, a completat Val Vâlcu.