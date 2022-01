Irina și Răzvan Fodor, ipostază romantică în Zanzibar. Cât de bine arată gazda Asia Express în costum de baie!

Irina și Răzvan Fodor au plecat într-o vacanță de vis în Zanzibar, iar prezentatoarea de la Asia Express s-a fotografiat în costum de baie.

Cei doi se află în concediu alături de fiica lor, Diana, în vârstă de 11 ani. Actorul din serialul „Adela” și soția lui, împreună cu fata lor, s-au bucurat de atracțiile din Zanzibar și au descoperit lucruri inedite acolo.

Irina și Răzvan Fodor au plecat în Zanzibar

a fost surprinsă în costum de baie în brațele lui Răzvan Fodor în Zanzibar, acolo unde au plecat în vacanță cu fiica lor.

Familia se bucură din plin de vacanța exotică. Cei trei au gustat preparatele specifice ale locului și s-au întâlnit cu țestoasele gigant.

Irina și Răzvan Fodor au publicat mai multe fotografii din vacanță pe rețelele de socializare.

„A vrut să fugă, dar am prins-o!”, a scris actorul la descrierea fotografiei de pe , în care își ține soția în brațe.

Irina Fodor a fost impresionată de țestoasele gigant de pe insulă, pe care au avut voie chiar să le atingă. Vedeta a postat fotografii cu țestoasele și le-a povestit internauților cum a fost această experiență pentru ea și familia ei.

„Câte minunății pe lumea asta! După un Spice Tour în care am gustat fructe exotice și am testat condimente locale, am mers în Prison Island, să vedem țestoasele gigant. Cea mai bătrână dintre ele are 195 de ani.

Cel puțin, așa ne-a povestit ghidul. Am avut voie să le hrănim, să ne facem poze cu ele, ba chiar, câteva dintre ele se bucură și de masaj și mângâieri pe gât dacă stăpânești tehnica.

Vă țin la curent cu ce mai găsim pe aici”, a sris Irina Fodor la descrierea unei imagini postate pe pagina ei de Instagram.

Răzvan Fodor, secretul căsniciei perfecte

În urmă cu câteva luni, Răzvan Fodor a făcut dezvăluiri . Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 12 ani și se iubesc la fel ca la început, așa cum a recunoscut prezentatorul de televiziune.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare. La acel moment, actorul nu credea că își va mai găsi jumătatea, iar acum este mai fericit ca niciodată alături de frumoasa șatenă.

„Eram ușor anxios, aveam credința că toate trenurile vizavi o posibilă femeie lângă care să stau până la sfârșitul vieții trecuseră, le pierdusem. Tot căutam și nu reușeam. Căzusem într-o zonă ușor misogină, pe care mi-o și recunoșteam.

Nu prea mă mai interesa nimic. Erau 4 ani de zile de când tot căutam. Aveam gașca mea de gagici, pe care le toleram într-un alt sens lângă mine, pentru alte lucruri și eram foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere.

Dar nu, să-mi intri în viață și să rămâi la mine peste noapte, era foarte greu. A venit în momentul potrivit (n.r. Irina). Cred că trebuia ea să crească, d-aia nu a apărut mai devreme.”, a declarat Răzvan Fodor în cadrul .