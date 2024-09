„Irina Rimes e o tipă șireată”. Ce spune Theo Rose despre colegii de la Vocea României. Câștigă Tudor Chirilă și anul ăsta?

Theo Rose vorbește despre colegii ei de la Vocea României, show care revine la PRO TV, astăzi, 13 septembrie, de la ora 20:30, cu un nou sezon.

Theo Rose îi aliniază pe colegii de la Vocea României

În exclusivitate pentru FANATIK, cântăreața, care împarte scaunul cu Horia Brenciu și în ediția din acest an, ne-a spus de ce o consideră pe Irina Rimes șireată, în sensul bun al cuvântului, dar și cum a reușit, practic, să aibă cele mai multe sezoane câștigate.

Vedeta a fost rugată să îi descrie pe ceilalți jurați, în câteva cuvinte, și să ne spună ce crede ea că are special fiecare, în parte.

„Irina Rimes e o tipă șireată în cel mai bun sens al cuvântului”

„Smiley e un tip foarte modest, foarte generos și e un tip foarte inteligent, care a învățat foarte multe lucruri despre lumea asta, despre industria muzicală. A știut cum să exploateze și pe partea de business. Poate cu adevărat să ofere o mână de ajutor. Are niște studiouri, are în lume studiouri, chiar mi se pare minunat, e un om care a progresat fantastic. Îl admir și asta cred că îl recomandă pentru locul lui la Vocea României”, ne-a spus Theo Rose, în exclusivitate.

Când a venit vorba de Irina Rimes, Theo a vrut să scoată în evidență nu doar faptul că jurata, cu care a scos și o melodie împreună, are o voce extraordinară, ci e pricepută și ca și compozitoare. Puțini știu că una dintre artistele căreia Irina i-a creat hit după hit este celebra Nicole Cherry. Theo Rose ne spune că Irina e destul de șireată, în sensul că miroase imediat ce i se potrivește fiecărui artist pentru care scrie piese. Are un simț rar întâlnit!

„Irina e un suflet toată, Irina e emoție. E una din cele mai bune compozitoare pe care o avem în România. E o artistă extraordinară, e și foarte versatilă, mai ales când compune. E o tipă șireată în cel mai bun sens al cuvântului. Ea înțelege foarte bine stilul muzical al fiecăruia și poate adapta orice la orice stil muzical. Asta mi se pare minunat la ea plus faptul că are o voce foarte frumoasă.

O recomandă toate astea pentru a avea așa mulți concurenți care s-o iubească. Eu am văzut ce creează în jurul ei. Concurenții din echipa ei chiar o iubesc, foarte sincer. Și eu o iubesc”, ne-a povestit Theo Rose.

Theo Rose explică de ce a câștigat Tudor Chirilă de 6 ori Vocea României: „E un bun regizor”

Cât despre Tudor Chirilă, partenera lui Anghel Damian e convinsă că l-a ajutat în câștigarea (de șase ori!!!) a competiției de la PRO TV faptul că e un bun regizor. Școala de actorie pe care solistul de la Vama a făcut-o a fost un mare plus față de atuurile celorlalți jurați.

„Tudor e unul din cei mai inteligenți, cei mai dotați intelectual oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Sunt foarte fericită că sunt la un loc cu el, pentru că sunt multe lucruri pe care le învăț în fiecare zi de filmare. E o provocare să îi fac față, și-mi place, și mă bag.

E un bun regizor, pentru că-l ajută școala de actorie pe care a făcut-o. El oferă ceva, în plus, mai bine, poate, nu cu mult, dar îl ajută mult că are câteva sezoane câștigate consecutiv. E un om cu foarte mult umor și are foarte mult spirit de convingere”, a mai spus Theo Rose, pentru FANATIK.

Despre ea și Theo ne-a zis că sunt destul de permisivi cu concurenții lor și că nu sunt genul de antrenori de voci care să se poarte ca niște dictatori. Ba mai mult, dincolo de cântat, le place să se distreze cu cei care sunt sub tutela lor pe parcursul sezonului.

„Eu și Horia suntem simpli, sinceri, naturali, veseli și încercăm să facem tot ce putem pentru concurenții noștri. La noi atmosfera știi cum e? Noi ne și distrăm foarte mult, dincolo de munca pe care concurenții trebuie să o facă, repetiții, chestii tehnice. Noi nu suntem genul care să se impună în fața lor, noi chiar le dăm dreptul la opinie. Avem și sezonul ăsta, fără lipsă de modestie, cele mai bune voci”, a adăugat Theo Rose.

Cântăreața chiar nu merge în cluburi: „Nu-mi place”

Dincolo de Voce, Theo Rose a vorbit ne-a spus dacă melodia cu care a rupt gura târgului recent, e inspirată din viața ei. Întrebată dacă, la fel ca în piesă, nu e vreo mare fană a discotecilor, Theo a dat din cap afirmativ.

„Eu merg la club să cânt doar. Am avut și eu o perioadă, așa, de testare, dacă vrei, prin adolescență. După ce m-a lăsat tata, după ce am împlinit 19 ani, că la 18 nu-mi amintesc să mă fi lăsat. Atunci am încercat cu cluburile, dar nu-mi place. Îmi place, mai degrabă, orice ieșire din asta în care să te poți înțelege cu omul de lângă tine.

Nu sunt neapărat o împătimită a dansului, adică nu mă dau în stambă după dansat și ieșit în evidență. Îmi place să petrec cu prietenii, mai degrabă. Uite, când eram adolescentă ne plăcea să mergem să închiriem câte o cabană eu și colegii, și prietenii, și să mergem acolo. Când nu mai voiam să dansăm, opream muzica”, a încheiat Theo Rose.