Irina Rimes, în lacrimi la Pro TV. Dezvăluiri dureroase făcute de mama artistei: „Mi-a luat mult timp să-mi recuperez copiii”

Irina Rimes a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, iar prezentatorul i-a pregătit o surpriză. Mama artistei a oferit un interviu în care a făcut dezvăluiri dureroase despre copilăria acesteia.

Dezvăluire dureroase despre copilăria Irinei Rimes, făcute de mama artistei

Irina Rimes a fost invitată și a avut parte de mai multe surprize. Artista a primit două coșuri cu produse tradiționale din Moldova, pregătite de mama ei. Cântăreața nu a înțeles ce se petrece, până în momentul în care a văzut materialul pregătit de echipa show-ului.

ADVERTISEMENT

Mama Irinei Rimes se află în vizita la fiica ei și o răsfață pe aceasta cu mâncărurile care îi aduc aminte de casă. Femeia a dezvăluit că o dată pe lună îi pune pachet și că se bucură când pot să petreacă timp împreună, deoarece acest lucru se întâmplă destul de rar.

Valentina, căci acesta este numele său, a mărturisit că în copilărie a neglijat starea emoțională a Irinei Rimes și a fratelui acesteia, axându-se pe situația materială. Mama artistei a declarat că acum conștientizează ca poate a fost prea dură.

ADVERTISEMENT

„De multe ori când vin aici, mă conving că nu are timp, dar mă bucur că nu are timp, este greu de explicat. Și noi nu avem timp. Că nici noi nu am fost mereu alături de ei. Am început să realizez că, chiar de mică, nu am avut timp să stăm cu ei mai mult.

Eu nu am stat cu ei deloc, cum poate alți părinți fac. Numai atât întrebam, ‘Ce notă ai? De ce 8 și nu 9. Ce nu ți-am dat?’.

ADVERTISEMENT

Mi-a luat timp ca să mă apropii înapoi de copii. Eu îmi doresc să fie sănătoasă, să fie pace în lume, să ne putem întâlni. Când era mică îi ziceam „măscăricea mami, măscărici”. Apoi a fost o rutină de zi cu zi, în care alergam să facem bani, să fie bine”, a dezvăluit mama Irinei Rimes.

Tatăl Irinei Rimes: „Irina este un vis al meu împlinit”

Totodată, tatăl Irinei Rimes a mărturisit că este mândru de fiica lui și că, prin ea își trăiește cel mai mare vis, acela de a fi artist.

ADVERTISEMENT

„Vreau să-i transmit multă putere, voință, caracter. Sunt foarte mândru de fiica mea. Irina este un vis al meu împlinit. Cândva am vrut să fiu eu artist și nu am putut….”, a spus bărbatul.

ADVERTISEMENT

La rândul său, a mărturisit că înțelege deciziile pe care părinții săi au fost nevoiți să le ia, mai ales că are impresia că, la rândul său, nu petrece destul timp cu cei dragi. Din acest motiv, Irina Rimes a lansat și un documentar despre viața zbuciumată a unui artist.

„Am 30 de ani și fac același lucru conștient. Am realizat acum, urmărind acest material, conștientizez lucrul ăsta și totuși nu l fac.

Nu știu, sper să învăț din greșelile mele, din greșelile părinților noștri. Eu nu consider neapărat că au greșit. Noi am avut o copilărie fericită, eu și fratele meu. Noi avem o gospodărie de întreținut.

Despre asta e documentarul. Cred că tot ce s-a întâmplat aici înglobează documentarul. Este despre viața de artist”, a declarat Irina Rimes.