Tânăra a distribuit o primă reacție pe Instagram. Ulterior, aceasta a stat de vorbă cu jurnaliștii la porțile Penitenciarului Rahova, în timp ce așteaptă ieșirea din închisoare a bărbatului. Acest lucru s-ar putea întâmpla în orice moment.

Irina Tănase, prima reacție după vestea eliberării lui Liviu Dragnea: „Am început să plâng!”

Irina Tănase a declarat că decizia i-a luat prin surprindere. Tânăra a spus că se bucură nespus de mult pentru eliberarea partenerului său de viață.

„Nu poți să te aștepți la o astfel de decizie, după astfel de nedreptăți. Am vorbit cu el, se bucură. Sunt fericită . Am plâns când am aflat decizia instanței,” le-a povestit Irina jurnaliștilor.

„A fost foarte greu fără el. Am stat doi ani singură, acasă, fără să mai știu dacă o să iasă în viață de acolo. Nu e vorba de un pericol din penitenciar, ci de starea lui de sănătate care nu a interesat pe nimeni,” a adăugat.

Iubita fostului lider PSD a explicat că nu s-a pus problema unor , în perioada în care acesta a fost închis: „înăuntru nu a avut nicio problema de acest gen”.

„Știu această scrisoare, în care domnul de la sindicat făcea astfel de amenințări, voia pesemne să demonstreze ceva, noi am făcut o plângere, care nu a fost soluționată,” a adăugat.

Anterior discuției cu jurnaliștii, tânăra a distribuit un mesaj pe Instagram. Aceasta i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru vestea primită.

Partenera de viață a lui Liviu Dragnea a mers la Penitenciarul Prahova, pentru a aștepta momentul în care bărbatul va părăsi închisoarea.

Printre altele, aceasta a adus cuvinte de laudă la adresa judecătorilor de la Giurgiu. Ea a spus că sunt „independenți și curajoși.”

Irina Tănase a explicat ce planuri au cei doi pentru această zi: „mergem acasă, ne întâlnim cu copiii lui, cu prietenii apropiaţi care au rămas alături în toată perioada asta şi mai departe nu ştiu. S-a bucurat foarte tare şi i-am spus că vin să-l aştept.”