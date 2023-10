Irinel Columbeanu a ajuns la azil. Dezvăluiri exclusive despre fostul milionar

Irinel Columbeanu s-a mutat la centrul la care a stat și tatăl său. Fostul afacerist a luat această decizie neașteptată și spune că acum este mai liniștit. În plus, chiar dacă locuiește de puțin timp la azil, deja a avut parte de o vizită din partea unei persoane speciale din viața sa.

Irinel Columbeanu s-a mutat la căminul în care a stat și tatăl său

Afaceristul a fost pe culmile gloriei, arunca cu bani în stânga și în dreapta, însă acele vremuri au apus. Irinel Columbeanu a luat decizia de a se muta la azil, iar centrul ales nu îi este deloc străin. În același loc și-a petrecut timpul și tatăl afaceristului, în ultima perioadă a vieții sale.

La intrarea în cămin există și poze cu regretatul Ion Columbeanu, împreună cu Irinel. Fostul patron de la Izvorani spune că această decizie îi aparține în totalitate și a făcut acest pas deoarece își dorea liniște. Liniște de care nu avea parte în fosta locuință. Contactat de FANATIK, Irinel Columbeanu nu a vrut să vorbească prea multe.

“Sunt ocupat în această perioadă, nu pot vorbi acum”, ne spunea, în exclusivitate, fostul afacerist. Cel mai probabil era perioada în care al Monicăi Gabor era în plină desfășurare cu mutarea la azil.

Deși are doar 66 ani, fostul afacerist a decis că fundația unde a stat și Zina Dumitrescu este cea mai bună variantă pentru el. O oază de verdeață și liniște, unde Irinel Columbeanu se simte foarte bine.

Cine l-a vizitat pe fostul soț al Monicăi Gabor la azil

Deși sunt doar 11 zile de când fostul milionar se află la cămin, a primit deja o vizită de la o persoană dragă sufletului său. Este vorba chiar despre fosta lui iubită, Oana, care l-a vizitat pe Iri, pentru a se asigura că se simte bine. În plus, Irinel Columbeanu a vorbit și cu fiica sa, Irina, dar și cu Monica Gabor, pe care le-a anunțat de decizia luată.

„Sunt foarte liniștit. Asta e ceea ce am căutat. Sunt mai liniștit aici decât eram până acum. M-a vizitat fosta mea iubită Oana și sper să mai privesc vizita unor prieteni buni. Irina și Monica m-au sunat. Am comunicat cu amândouă și știu că sunt aici. Poate mă vor vizita”, a declarat Irinel Columbeanu pentru emisiunea online

Fondatorul Fundației Sfântul Ioan, Ion Cassian a vorbit cu FANATIK și ne-a spus care este starea actuală a lui Irinel Columbeanu. Și, susține el, din fericire se vede o îmbunătățire a situației fostului afacerist.

“Domnul Columbeanu este la noi de 2 săptămâni, se simte din ce în ce mai bine. Venise cam slăbit și avea o stare mai puțin bună. Dar acum și-a mai revenit, era mai apatic. Acum văd că s-a acomodat la noi.

Eu stau de vorbă zilnic cu el, pentru că ne cunoaștem și de când a fost tatăl dânsului internat la noi și dinainte. Decizia de a veni la noi i-a aparținut dumnealui. L-au vizitat și niște prieteni”, a declarat Ion Cassian pentru FANATIK.

Ce spunea Irinel Columbeanu în urmă cu o lună

La nici o lună după ce fostul milionar spunea că își caută iubită, a decis să se mute la azil. Fostul afacerist de la Izvorani declara că își dorește să își găsească o domnișoară, sau poate chiar se va împăca cu Oana, fosta lui iubită.

“Sunt anumite calități pe care le caut la o femeie. Nu mă interesează neapărat cum arată. Vreau să fie o persoană care să aibă mult simț. Poate și inteligența este o calitate pe care mi-aș dori ca viitoarea parteneră să o aibă.

Recunosc faptul că îmi lipsește acea domnișoară pe care tot o caut. Asta e cea mai mare lipsă a mea în momentul de față. Pot spune că . Poate să fie domnișoară, poate să fie și doamnă, nu contează vârsta. Îmi caut jumătatea acum. Eu mai ies cu prietenii, la terase, localuri. Aici, unde locuiesc eu sunt multe domnișoare frumoase. În special din Ucraina.

Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi. Cred că există șanse să reînnodăm relația”, declara Irinel Columbeanu în urmă cu o lună pentru FANATIK.