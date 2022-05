Irinel Columbeanu a dezvăluit de ce era Monica Gabor numită “Scorpia de la Izvorani”: “Totul îi puțea”

Fostul milionar în euro a dezvăluit motivul pentru care fotomodelul a ajuns să fie numită „scorpia de la Izvorani”. Afaceristul susține că mama fiicei sale, Irina, a început să fie o cu totul altă persoană după nuntă.

Irinel Columbeanu, detalii din căsnicia cu Monica Gabor. Ce a schimbat-o pe vedetă după nuntă

Irinel Columbeanu a oferit detalii din mariajul cu Monica Gabor, explicând că fosta soție a început să se comporte diferit. Frumoasa șatenă este cunoscută ca fiind , iar acum omul de afaceri spune și de ce.

Totodată, fostul milionar în euro susține că fosta parteneră de viață a fost schimbată de partea financiară și parcă nu o mai mulțumea nimic. Acest lucru i-a fost pus în vedere și de Anna Lesko, cu care vedeta a avut o relație sentimentală.

„Da, au schimbat-o (banii – n.r.), la modul în care a ajuns să fie poreclită «Scorpia de Izvorani», în modul în care se purta cu ceilalți care o deserveau pe ea, gen fetele care o machiază la prezentări.

Da, au schimbat-o. Recent am văzut o filmare de la o prezentare a lui Botezatu și am văzut că avea o alură superficială, îi dojenea pe toți, totul îi puțea. I-am spus de mai multe ori că nu este frumos, dar nu am reușit să obțin o schimbare.

Nu banii au schimbat-o, ci lucrurile la care a început să aibă acces în felul acesta, e vorba de «power» (n.r. – putere). Este adevărat că au fost prietene de ale mele care au observat acest aspect într-un stadiu mai incipient.

Anna (n.r. – Lesko) mi-a povestit ce a văzut în backstage-ul unui eveniment din acest punct de vedere”, a spus Irinel Columbeanu în .

Irinel Columbeanu, despre separarea de Monica Gabor

Irinel Columbeanu susține că divorțul de Monica Gabor a fost grăbit prin unele mijloace, mai ales prin imaginile în care a apărut în jacuzzi alături de două fete. crede că a fost victima unei înscenări.

La momentul respectiv au existat speculații conform cărora fotomodelul ar fi plătit domnișoarele pentru a apărea la locuința soțului. Fosta soție a milionarului a crezut ce a văzut și s-a lăsat păcălită foarte ușor, chiar dacă a primit argumente solide.

Cum a aflat Irinel Columbeanu că Monica Gabor s-a căsătorit

În altă ordine de idei, fostul milionar în euro a povestit și cum a aflat că Monica Gabor s-a căsătorit cu Mr. Pink. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de 2 ani, în perioada în care cei doi discutau despre plecarea fiicei lor în Statele Unite ale Americii.

„A trebuit să facem un act pe care ea l-a semnat cu numele Monica Wangsuo”, a mai adăugat omul de afaceri, în același interviu.