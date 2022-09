Irinel Columbeanu, adevărul despre datoriile fostei soții, Monica Gabor: “Să se ducă în America după bani!”

Irinel Columbeanu face lumină în ceea ce privește după procesul intentat în fața magistraților chiar de către Tripona Murgu, avocata care a reprezentat-o pe fosta soție în lupta pentru custodia Irinei Columbeanu,

Irinel Columbeanu, scandalizat de datoriile Monicăi Gabor

Fostul soț al Monicăi Gabor susține că suma imputată de fosta avocata care a reprezentat-o pe Monica Columbeanu (n.r. la momentul respectiv nu era divorțată de Irinel Columbeanu) în procesul pentru custodia unicului lor copil nu este întemeiată. Mai mult, Irinel Columbeanu este de părere că, atâta timp cât nu ai câștig de cauză într-un proces, nu ai dreptul să pretinzi un onorariu de la un client reprezentat în fața judecărilor.

”Procesul pe care l-a avut Monica cu mine și în care a apărat-o această persoană, numită profesionistă… Eu nu m-aș da pe mâna unui asemenea profesionist, mai ales că face publice asemenea informații. Noi nu ne-am judecat decât pe încredințarea minorului, a Irinei. Și toată lumea știe că respectiva încredințare nu a avut loc către Monica, ci către mine. Din moment ce tu i-ai pierdut procesele, cum poți să îi pretinzi niște bani pentru niște prcese pe care tu nu le-ai câștigat?” a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, Irinel Columbeanu.

Fostul milionar de la Izvorani susține că nu a văzut-o prea des pe avocată în tribunal

Ba mai mult, fostul milionar susține că avocatul nu știe obiectul dosarului în care o reprezenta pe Monica Gabor și nici nu prea a fost văzută în sala de judecată.

”Această profesionistă se face că uită de faptul că obiectul procesului nu a fost divorțul, ci custodia fetiței. Această femeie a fost la mine în faimoasa casă când Irina a fost `executată` de executorul judecătoresc. Am văzut-o atunci, dar nu prea am văzut-o pe la procese.” precizează Irinel Columbeanu, pentru FANATIK.

A fost sau nu plătită avocata de către Monica sau de Irinel Columbeanu?

Fostul proprietar de la Izvorani continuă seria declarațiilor tranșante și face dezvăluiri în premieră și despre cine trebuia sau nu să îi ofere suma de bani solicitată de fosta avocată a Monică Gabor.

”Din partea mea nu ar fi avut cum să primească că ar fi fost ilegal sau conflict de interese. În ceea ce o privește pe Monica, nu sunt mandatat de către ea să fac declarații cu plata sau neplata. Eu atât vă spun, că sunt niște bani care nu au cum să fie datorați.” punctează fostul soț al Monicăi Gabor.

Irinel Columbeanu, suprins de amploare luată de dosarul de execurare silită al Monicăi Gabor

De asemenea, Irinel Columbeanu consideră că acest subiect a luat o întorsătură neașteptată, deși au trecut 11 ani de la divorț, și pune totul pe seama numelor implicate în poveste. Fostul milionar este de părere că totul a mers prea departe din partea avocatei care o execută silit pe Monica Gabor, despre care susține că a fost prezentă la o simplă reprezentare în instanță.

”Am văzut că subiectul ia din ce în ce mai mare amploare și nu îmi explic de ce, ceea ce m-a făcut să comentez în sinea mea că sunt niște meserii pe care nu le admir… Sunt revoltat de atâta lipsa de profesionalism și de amatorism. De altfel cum am gândit și pe parcursul proceselor, pentru că am văzut în ce măsură contribuie sau nu la apărarea intereselor Monicăi sau nu. Să se ducă în America după bani.

Mi se pare penibil. Zici că ai un contract care constituie titlul executoriu pe baza căruia pretinde banii… Du-te în brațe cu o decizie favorabilă clientului tău ca avocat și atunci nu mai zice nimeni nimic. Dar, când nu ai o asemenea victorie în portolofiu, cam scumpă o simplă reprezentare.” a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, Irinel Columbeanu.

Ce spune Irinel Columbeanu despre datoriile sale și procesul cu Enel

Irinel Columbeanu face lumină și în cazul procesului care este încă în . Afaceristul a fost dat în judecată pentru datoriile pe care se pare că le are pentru casa care a ars, de la Izvorani. Fostul proprietar de la Izvorani pretinde că este total nejustificată aducerea lui în fața magistraților, deoarece susține că nu are nicio datorie nici la fosta adresa și nici unde locuiește în acest moment cu chirie. Ba mai mult, subliniază că nu apare în nicio bază de date cu datorii către instituția care a intentat procesul.

”M-am chinuit să capăt acces la dosarul electronic. Am făcut niște cereri, am căpătat un cod prin care ar trebui să am acces acces. Eu am vrut să văd cum un furnizor de utilități poate emite niște facturi în lipsa citirilor indexului. Eu nu am trimis indexul, nici eu nu am venit pentru că doar eu aveam cheia de la contor. Și ca atare am cerut să văd ce dovezi au în instanță ca să contituie baza chemării mele în judecată.

Primind acel cod, am constata că nu poate fi accesat respectivul dosar, fără să știu din ce motiv”, precizează Irinel Columbeanu, pentru FANATIK.