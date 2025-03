Irinel Columbeanu are în plan să plece din azil. Unde se va duce fostul milionar

Irinel Columbeanu a primit vești bune din partea medicilor. Fostul milionar are aprobarea să zboare cu avionul și, așa cum era de așteptat, primul drum va fi în America, acolo unde locuiește fiica sa.

Irinel Columbeanu va părăsi azilul în care locuiește

Dintr-un milionar care locuia într-un real palat, , departe de fiica sa. De ani buni, Irina s-a mutat la mama sa în America, acolo unde pune deja bazele unui viitor promițător.

, însă timpul petrecut cu tatăl său nu a fost suficient pentru acesta, iar unul dintre cele mai mari regrete ale fostului afacerist este că nu mai poate călători peste Ocean.

Dar acum, Irinel Columbeanu a primit vești bune din partea medicilor. Doctorii i-au dat acordul să călătorească cu avionul, astfel că imediat și-a făcut planul să plece în America.

Prin urmare, dacă totul va decurge bine, la vară va părăsi azilul din Ghermănești pentru cel puțin trei luni. „Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Irinel Columbeanu pentru

Nu a mai fost în America dinainte de a se muta la azil

Irinel Columbeanu a trecut prin nu mai puțin de două accidente vasculare, astfel că a avut interzis să mai zboare cu avionul. Ultima dată a vizitat-o pe Irina înainte de a se muta la azil, acolo unde este evaluat periodic de medici.

„Îmi amintesc cum era să ratez acea plecare. Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a spus fostul afacerist despre ultima plecare în America.