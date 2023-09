Irinel Columbeanu aruncă bomba: ”Nu am avut AVC”! A explicat ce are! Exclusiv

Irinel Columbeanu e foc și pară pe anumite publicații, care au lansat zvonuri false. În exclusivitate pentru FANATIK, Irinel Columbeanu face declarații despre starea sa de sănătate. În plus, afaceristul ne-a povestit și cine a fost persoana care l-a “săpat” din punct de vedere financiar.

Irinel Columbeanu neagă cu vehemență că a avut vreun AVC

Fostul soț al Monicăi Gabor a rupt tăcerea. Irinel Columbeanu este foarte deranjat de zvonurile care au apărut în ultima perioadă, în care a fost diagnosticat fără voia sa. Afaceristul spune că nu are probleme de sănătate și nici nu a avut. În plus, se declară indignat de speculațiile apărute, deoarece mulți apropiați s-au îngrijorat fără motiv.

ADVERTISEMENT

“Am primit multe telefoane de la apropiați, care m-au întrebat dacă sunt bine, dacă e adevărat ce s-a scris în presă. Nu este adevărat, nu am făcut niciun atac cerebral (recent, n. red.). Nu știu de ce au apărut acele știri. Probabil pentru trafic.

E doar o supoziție de-a mea, nu aș vrea să acuz pe nimeni. Pe mine m-a deranjat foarte tare. S-au speriat destul de rău oamenii care îmi sunt apropiați. Am primit foarte multe mesaje de compătimire, ca să spun așa. Eu le-am spus că nu au de ce să-și facă griji.

ADVERTISEMENT

Dacă acele zvonuri ar fi fost reale, nu aș mai fi putut să vorbesc așa în aceste momente. Eu nu am alte afecțiuni. Am primit o medicație de la o doamnă doctor psiholog, pentru memorie. Asta e tot.

Chiar am și ajutat alte persoane care aveau cunoștințe ce se confruntau cu aceste probleme de memorie. Le-am spus ce medicament iau eu, care mă ajută în acest sens”, a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Irinel Columbeanu a avut o vară plină: “Am fost în Spania, la un prieten”

Cunoscutul afacerist a avut parte de o vară plină. Și-a vizitat fiica în America și a dat o fugă și în Spania, la un prieten. În ceea ce privește planurile pentru viitorul apropiat, Iri spune că ar vrea să meargă pe litoralul românesc în toamna aceasta. Iar la iarnă, poate va veni în vizită fiica sa, Irina.

“Am avut multe activități vara aceasta, am fost în America, am fost în Spania. Am vizitat un prieten marocan, în Spania, a fost foarte frumos acolo. Am fost într-un oraș deosebit, care seamănă cu litoralul nostru. Eu nu am reușit încă să ajung anul acesta la noi, pe litoral, dar poate voi reuși toamna aceasta.

Eu am multe persoane pe care mă pot baza. Persoane care mă ajută necondiționat, la orice oră din zi sau din noapte. Sunt preocupați să mă protejeze. Am mulți prieteni. Pentru următoarea perioadă nu mi-am făcut planuri, nici nu prea am cu cine. Poate în iarnă va veni fiica mea, Irina, în vizită. Acum poate să vină, pentru că și-a obținut green card-ul. Iar asta mă bucură mult”, a adăugat Irinel Columbeanu.

ADVERTISEMENT

Cine este omul care l-a “săpat” pe Irinel Columbeanu: “De acolo au început problemele mele financiare”

Fostul milionar de la Izvorani a făcut dezvăluiri neașteptate. Ne-a povestit că declinul său financiar . Iar acel domn, un nume sonor în peisajul politic, este chiar cel contra căruia a candidat Iri la primăria Bucureștiului.

“Proiectul cu cafeneaua nu s-a mai concretizat. Domnișoara care se ocupa a renunțat la această idee, pentru că nu avea loc de parcare. Iar de aceea nu erau nici clienți. Asta a fost soarta acelui proiect. Dacă aș dispune de sume considerabile de bani, aș investi într-un proiect mai deosebit. Am tot auzit de un fond care este folosit de mulți politicieni.

E un fond care se bazează pe vânzările de gaz. Asta mi se pare o chestie de viitor pentru țara noastră. În schimb, nu aș mai intra niciodată în politică. Mi se pare o lume în care te pot paște multe probleme. Așa cum am pățit și eu când am candidat la primăria Bucureștiului. De acolo mi s-au tras și problemele financiare.

Eram la mare cu fiica mea și cu una dintre fiicele lui . Atunci am primit scurt și sec o comunicare din partea băncii. Mi s-a spus că respectivul credit a fost declarat scadent. De atunci a început degringolada mea pe plan financiar. Știu că a fost cineva în spate.

Cineva a vrut să mă sape, a fost chiar domnul împotriva căruia am candidat. Este un nume foarte cunoscut în politică, dar nu aș vrea să aduc acuze pe care nu le pot susține. Eu am trecut peste, l-am iertat pe acel domn”, a mai spus Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

Irinel Columbeanu, vacanță de vis la Malibu: “Monica e neschimbată”

Fostul soț al Monicăi Gabor a fost anul acesta în America, pentru a-și vizita fiica. Cu această ocazie, a revăzut-o și pe fosta soție, care a rămas neschimbată. Irinel Columbeanu s-a bucurat din plin de vacanța în Malibu, mai ales că a avut-o ca șofer chiar pe fiica sa.

“Revederea cu Irina a fost foarte plăcută. Am avut ocazia să vizitez multe. Am avut ocazia să o revăd și pe Monica. Mi s-a adeverit intuiția mea despre domnul Pink, că este un om foarte ok. Consider că fosta mea soție a avut un mare noroc să îl cunoască. Mă bucur pentru ea și pentru Irina. Monica nu mi s-a părut deloc schimbată, nici fizic, nici comportamental. A rămas la fel.

Iar Irina a fost foarte drăguță, am reușit să o văd conducând. Ea practic a fost șoferul meu acolo, în America. Am stat la un hotel aproape de Malibu, unde locuiește ea și Monica, împreună cu familia Pink. Mă refer la domnul Pink și la băiatul său. A fost foarte frumos și m-am simțit bine”, a mai declarat Irinel Columbeanu.