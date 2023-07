Irinel Columbeanu, cuvinte de laudă despre Mr. Pink, după vizita din America. Cum l-a tratat soțul Monicăi Gabor

Irinel Columbeanu a revenit în țară, după ce a zburat peste Ocean pentru a-și revedea fiica, Irina Columbeanu, stabilită în SUA cu Monica Gabor. Acolo el s-a întâlnit și cu Mr. Pink, actualul soț al fostei lui soții, și a rămas plăcut impresionat de atitudinea miliardarului.

Ce spune Irinel Columbeanu despre Mr. Pink după vizita din SUA

Afaceristul a dezvăluit că în SUA a trecut și prin Malibu, acolo unde locuiesc Monica Gabor și Mr. Pink. Acesta din urmă l-a impresionat, deoarece s-a comportat cu el foarte amabil. ”Un domn”, îl cataloghează acum Irinel Columbeanu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Irinel Columbeanu a mai mărturisit că a ieșit și cu băiatul lui Mr. Pink, fratele vitreg al Irinei. Deși sunt frați vitregi, cei doi s-ar înțelege foarte bine, a mai dat din casă fostul milionar, uimit inclusiv de frumusețea zonelor vizitate.

”Am fost prin toate locurile posibile, doar noi doi. Irina venea și mă lua cu mașina, de la hotel. M-am întâlnit și cu Monica și Mr. Pink. Am ieșit și cu băiatul lui, se înțelege foarte bine cu Irina. Mr. Pink s-a purtat foarte frumos, e un domn așa cum l-am considerat de la început.

ADVERTISEMENT

Am mers la tot felul de restaurante. Am fost pentru prima oară și la ei la Malibu. E spectaculos, cu palmieri peste tot. Am fost să vedem și mașini de epocă. Ne-am întâlnit cu Mr. Pink, de Ziua Tatălui, pe 17 iunie, să sărbătorim”, a declarat Irinel Columbeanu pentru

Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după cinci ani. Costurile zborului în SUA, suportate de Mr. Pink

Au trecut cinci ani de când afaceristul nu și-a mai ținut fetița în brațe. Mai exact, din 2018 nu a mai văzut-o față în față, când adolescenta s-a mutat în America alături de mama sa. Irinel Columbeanu și-a ”găsit” fiica altfel față de cum o știa.

ADVERTISEMENT

Irina Columbeanu are mașină la cei 16 ani, deoarece legile din SUA permit minorilor de această vârstă să conducă, și a venit să-l ia pe tatăl ei adesea de la hotel.

”Prima întâlnire a fost la recepția hotelului unde am fost cazat. Ne-am luat în brațe. S-a înălțat foarte mult din 2018, de când nu ne-am văzut. Vrea să se ducă la tot felul de colegii. M-a întrebat pe mine, de m-aș pricepe eu. E interesată de psihologie în primul rând. Am stat fix o săptămână. Irina e foarte bine, a crescut frumos”, a mai precizat Irinel Columbeanu pentru sursa menționată.

Tot potrivit unor surse cancan.ro, . Aproape 10.000 de dolari ar fi achitat miliardarul chinez. Irinel Columbeanu a stat o săptămână în America.