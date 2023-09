Irinel Columbeanu, dezvăluiri triste despre marea lui iubire! A fost umilit de tatăl fetei

Irinel Columbeanu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK care este cea mai mare dorință a sa. Fostul soț al Monicăi Gabor este în căutarea sufletului pereche. Mai conversează cu câte o domniță pe rețelele de socializare, dar a recunoscut că tot la fosta se gândește.

Irinel Columbeanu, la vânătoare online de domnițe: “Le admir”

Iri nu se dezminte de eticheta care i-a fost pusă atunci când se afla pe culmile gloriei. Gândul îi este tot la . Tocmai de aceea, pe unele le și postează pe pagina sa de Facebook. Iar cu altele are și conversații interesante. Cu toate acestea, Irinel Columbeanu spune că îl obosește căutare aceasta și ar vrea să își găsească liniștea.

“Eu postez pe paginile mele domnișoare pe care le găsesc pe Instagram. Eu le și admir pe acele domnișoare, cu unele și vorbesc. Bineînțeles, trebuie să fiu cu băgare de seamă să nu fie doar imaginile frumoase.

Conversez cu unele dintre ele, dar nu pot să spun că mi-a intrat una dintre ele la inimă. Eu îmi doresc în acest moment să îmi găsesc liniștea. Nu mai vreau să fiu bântuit de atâtea amintiri pe care le am.

Mă obosește căutarea aceasta permanentă. Îmi doresc să fiu fericit, iar acest lucru înseamnă să îmi găsesc și liniștea” a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

Irinel Columbeanu aruncă bomba: “Să nu vă mirați dacă apar cu cineva”

Fostul afacerist de la Izvorani spune că are o listă cu calități pe care trebuie să le întrunească femeia de lângă el. Nu sunt ele prea multe, important este bunul simț. În plus, Iri le aruncă ocheade și ucrainiencelor din complexul în care locuiește. Mai mult decât atât, ne-a “avertizat” că în curând s-ar putea .

“Sunt anumite calități pe care le caut la o femeie. Nu mă interesează neapărat cum arată. Vreau să fie o persoană care să aibă mult simț. Poate și inteligența este o calitate pe care mi-aș dori ca viitoarea parteneră să o aibă.

Recunosc faptul că îmi lipsește acea domnișoară pe care tot o caut. Asta e cea mai mare lipsă a mea în momentul de față. Pot spune că tânjesc după iubire.

Poate să fie domnișoară, poate să fie și doamnă, nu contează vârsta. Îmi caut jumătatea acum. Eu mai ies cu prietenii, la terase, localuri. Aici, unde locuiesc eu sunt multe domnișoare frumoase. În special din Ucraina.

Dar nu am făcut niciun pas către cineva. Dar niciodată nu se știe, sa nu vă mire dacă voi anunța în curând că sunt cu cu cineva. S-ar putea să vină vreo bombă de genul acesta”, a mai spus Irinel Columbeanu.

Declarații neașteptate marca Iri: “S-ar putea să mă împac cu fosta iubită”

Bomba cea mai mare pe care a dat-o Irinel Columbeanu este despre fosta iubită. Este vorba despre Oana Cojocaru, pe care a cerut-o și de soție în trecut. Cei doi încă păstrează legătura, iar Irinel Columbeanu spune că s-ar putea să mai existe șanse pentru relația lor.

“Eu am mai spus că femeia pe care nu am putut să o uit e Oana Cojocaru. M-a marcat mult și pentru că este o fată foarte frumoasă. Dar m-a și ajutat când mi-a fost greu. Am locuit la un moment dat la ea. Sunt lucruri suficiente care să genereze un sentiment de admirație, amestecat cu recunoștință.

Am rămas în relații bune cu ea. Dialogăm destul de des pe whatsapp. Ea știe ce înseamnă pentru mine. Am scris și în cartea mea despre Oana, în volumul 3. I l-am trimis personal, cu dedicație. Consider că ar mai exista o șansă pentru relația noastră. Din moment ce nu s-a întrerupt această legătură dintre noi.

Cred că există șanse să reînnodăm relația. Eu am cerut-o de soție pe Oana la un moment dat. Atunci când locuiam la ea. La un moment dat, am și primit niște mesaje destul de urâte de la tatăl ei. Mi-a spus să o las în pace pe Oana și să îmi văd de bătrânețile mele. Nu știu de ce nu s-a concretizat totul între noi cu o nuntă. Pot doar să fac speculații, dar nu îmi stă în caracter”, a dezvăluit Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru FANATIK.