Irinel Columbeanu, îngropat în datorii. Fostul milionar în euro nu poate achita taxa de la azilul de bătrâni

Irinel Columbeanu, îngropat în . Fostul milionar în euro nu poate achita taxa de la azilul de bătrâni. Anunțul a fost făcut chiar de proprietarul căminului unde se află în momentul de față fostul afacerist.

Irinel Columbeanu, la sapă de lemn. Fostul om de afaceri nu își permite să plătească suma de bani percepută de centrul de bătrâni

Irinel Columbeanu, la sapă de lemn. nu își permite să plătească suma de bani percepută de centrul de bătrâni din Ghermănești, județul Ilfov, care se încadrează între 4.500 și 8.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Fostul soț al fotomodelului Monica Gabor se confruntă cu probleme de ordin financiar de mai multă vreme. Din păcate, în ultima perioadă a ajuns să fie văzut ca un restanțier în azilul unde se află pentru că are o pensie destul de mică.

Primește 2.000 de lei de la statul român, dar este ajutat de fiica sa, Irina. Adolescenta s-a angajat special pentru a-i trimite tatălui său bani. În plus, fostul milionar încearcă să facă rost de bani pentru a nu rămâne în urmă cu taxa.

ADVERTISEMENT

„În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică, să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat.

Se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, a spus proprietarul azilului de bătrâni din Ghermănești, Ion Cassian, pentru . Acesta s-a oferit să o cazeze pe fiica fostului milionar în euro, Irina.

ADVERTISEMENT

Adolescenta în vârstă de 16 ani a anunțat că dorește să vină în România pentru a-și vizita tatăl. Din păcate, Irinel Columbeanu nu mai are nicio casă, motiv pentru care fata nu știe unde va locui în perioada respectivă.

Irinel Columbeanu, Paște în familia lui Ion Cassian

„Și de Paște, pe Irinel l-am invitat, la noi, ca să mai schimbe atmosfera. Am stat cu toții la masă, am mâncat cozonaci, friptură de miel. Și pe doamna Zina Dumitrescu, care a locuit tot la noi în azil, o invitam adesea acasă, la masă.

ADVERTISEMENT

Îi plăceau cartofii prăjiți și prăjiturile. Așa mi s-a părut normal și omenesc, ca să îi fac să se simtă bine”, a completat Ion Cassian, pentru aceeași sursă. Irinel Columbeanu a ajuns la azil în toamna anului trecut.