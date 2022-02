Irinel Columbeanu dezvăluie cel mai controversat moment al vieții alături de Monica Gabor: ”Atunci am cunoscut șantajul”

Irinel Columbeanu a lansat cel de-al doilea volum al biografiei sale, ”Istoriile unui vehement – Apofenia?” –, volum în care vorbește despre momentele petrecute în compania Monicăi Gabor, despre nașterea fiicei lor, Irina. Și despre afaceri, povești de alcov și pasiunea lui, mașinile.

Irinel Columbeanu, povestea din afara relației cu Monica Gabor

Unul dintre cele mai controversate momente ale vieții lui Irinel Columbeanu este cel în care fostul multimilionar și proprietar al unei vile în Izvorani, care trezea invidia oricărui nobil de prin străinătate, era filat în ipostaze intime în compania Monicăi, soția lui la acea vreme.

Mai exact, într-o filmare sensibilă, Irinel și Monica erau implicați într-o ”poveste de alcov”. Iar povestea cu pricina a făcut, la acea vreme, turul României. Acum, la 15 ani de la eveniment, Irinel Columbeanu a recunoscut că a fost victima unei perioade dificile, deși nu a vorbit în cartea sa despre ce s-a petrecut acolo,

”Într-un restaurant chinezesc, filmat printr-o gaură de cheie… Sau așa pretindea cel care a venit cu filmarea. Cerea 3000 de euro ca să mi-l dea mie, nu presei. La acea vreme, mulți neofiți și-au dat cu părerea, dar ar fi fost imposibil de făcut altfel.

Aș lansa o provocare chiar, să văd cine ar fi dar imaginile acelea să fie editate ulterior”, spune Irinel Columbeanu pentru FANATIK, referirea la imaginile cu el, în momente intime, fiind însă una care, la modul evident, îl deranja.

Și chiar dacă episodul cu pricina nu apare explicat în cartea scrisă de Irinel columbeanu, fostul milionar de la Izvorani recunoaște că a scris cel de-al doilea volum încercând să fie cât mai sincer. ”Cartea am scris-o eu… Mi s-a părut normal să fac un asemenea exercițiu de sinceritate. Cred că și perioada asta, de pandemie, mi-a oferit răgazul necesar”, a spus, pentru FANATIK, Irinel Columbeanu.

Ce spune nașul lui Irinel Columbeanu despre relația cu Monica Gabor

Matei Miko, afaceristul care i-a fost naș de căsătorie lui Irinel Columbeanu, a vorbit despre sentimentele pe care Monica Gabor le-ar fi avut față de mai vârstnicul ei partener de viață și tatăl fiicei ei, Irina.

”A curs multă cerneală pe acest subiect: Dacă Irinel și Monica se iubesc. S-a punctat permanent diferența de vârstă. Iar asta trebuie să punctez. Acolo a fost nemijlocit o relație sinceră, de iubire.

A fost o poveste adevărată, de dragoste, chiar dacă lumea nu a vurt să creadă. Copilul lor nu s-a născut dintr-o relație care să fie bazată pe altceva, ci din relația de dragoste a Monicăi pentru Irinel și a lui Irinel pentru Monica.

Am fost de față când a cerut-o de soție și trebuie să vă spun că emoția a fost formidabilă. Irinel tremura, iar Monica a izbucnit în lacrimi, iar astea nu sunt scene filmate, au fost reale”, spunea, la lansarea cărții lui Irinel Columbeanu, Matei Miko.

De altfel, Matei Miko a dezvăluit că și acum ține legătura cu Monica Gabor, vorbind adeseori la telefon, asigurându-se că tot ce i se întâmplă fostului fotomodel este în perfectă ordine.

Irinel Columbeanu: ”Irina nu mi-a spus nimic”

. Și nici din partea Monicăi, cea care ocupă un rol central în cel de-al doilea volum al cărții sale, Istorile unui vehement – Apofenia?”.

”Irina nu mi-a spus nimic. Eu i-am trimis primul volum, o să îl trimit și pe acesta. Nu mi-a spus nimic după primul volum. Eu i-am scris o dedicație după primul volum, iar asta spune totul despre ce simt pentru ea”, a spus Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

Dedicația despre care vorbește Irinel este una cât se poate de explicită: ”Fiicei mele Irina, În așteptarea apariției tale, at least în cel de-al doilea volum și forever in my heart”.

În altă ordine de idei, pe Monica a invitat-o la lansarea celui de-al doilea volum al biografiei sale, dar fosta soție – stabilită de ani buni în SUA- nu și-a făcut apariția. În schimb, la lansarea de astăzi, 16 februarie, a adus-o pe Diana, prietena Monicăi Gabor, care, cu zâmbetul pe buze, a mărturisit că vedeta trece prin momente cât se poate de bune. ”Este bine, este fericită”, a spus Diana, lucru care l-a mulțumit, pe deplin, pe Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu, despre șantajele la care a fost supusă Monica: ”Nu vrei să scapi?”

În volumul publicat de .

Mai exact, Irinel Columbeanu face referire la momentul povestit de Nuțu Cămătaru despre relația cu Monica Gabor și Dinu Damaschin. ”Mi-a adus-o Dinu Damaschin. (…) Era un lansator de rachete cunoscut și avusese grijă de asta.

Când a venit cu ea la București, mi-a adus-o mie întâi. Ca să ne ocupăm amândoi de ea… Dar eu fix asta nu făceam. Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi”, povestea Nuțu Cămătaru despre Monica Gabor.

Columbeanu recunoaște că, la acea vreme, din cauza scandalurilor în care era implicată Monica Gabor, multe dintre acestea având subiecte cât se poate de ”sensibile”, mai ales înainte de căsătorie, au avut discuții aprinse.

”Acum știe toată lumea și îți dai seama că vor continua care mai de care cu tot felul de ”dezvăluiri”. Nu vrei să scapi odată pentru totdeauna de toată apăsarea asta, ca și de eventualele șantaje ale acestui Damaschin? (…)

Coborâm acum amândoi de mână printre reporterii care pun pariu că au și început să se strângă, tragi aer în piept și începi să le povestești li lor exact cum mi-ai povestit și mie. (…) Și gata, ustură și trece. Scapi în felul ăsta simplu și rapid de tot coșmarul”, este o parte a relatării făcute de Irinel Columbeanu în cea mai nouă carte lansată de el.