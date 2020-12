Irinel Columbeanu povestește despre relația cu Monica Gabor: “Banii i-au dat niște aripi”

Irinel Columbeanu a povestit în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D despre cum a evoluat relația cu fosta soție, Monica Gabor. Despre aceasta a declarat că “banii i-au dat niște aripi care pe unii i-au deranjat, am remarcat schimbarea de comportament”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Despre problemele financiare ale lui Irinel Columbeanu s-a tot scris în ultima vreme, omul de afaceri pierzând în ultima vreme o parte importantă din averea sa.

Nu doar Irinel Columbeanu se pare că este într-o situație financiară delicată, ci și fosta soție se pare că se confruntă cu mai multe probleme în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irinel Columbeanu, despre relația cu Monica Gabor: “Banii i-au dat aripi”

“Banii i-au dat niște aripi care pe unii i-au deranjat. Am remarcat schimbarea de comportament, dar nu asta a dus la divorț, ci alte lucruri.

Nu, nu sunt răzbunător, dar consider că trebuie să dai o replică la ceva care îți este prezentat. Dumneavoastră ați prezentat mai multe aspecte, mereu acesta e prea lung (n.red. referitor la faptul că mereu Irinel și-a reciclat cadourile) și multe lucruri pe care le relatați dumneavoastră sunt din gura presei.

ADVERTISEMENT

Sincer nu știu cât m-a costat căsnicia cu Monica. Dacă vă referiți la cheltuieli, ele au fost cu mult depășițe de valorea clipelor petrecute împreună și de aceea nu pot trage o linie finală pentru a face un decont.

M-a iubit Monica Columbeanu, dar nu ca modalitate de a scăpa de viața modestă pe care o ducea, ci eu cred că m-a iubit”, a declarat Irinel Columbeanu la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Columbeanu, despre situația sa financiară: “Mai am bani câți e nevoie”

“Mai am bani câți e nevoie, de câți e nevoie să trăiesc liniștit, fără problemele pe care le aveam înainte, iar disponibilitatea mea de a face bani se dovedește în timp și zi de zi.

Cheltuiesc pe mâncare undeva între 30 și 50 de milioane cred, se întâmplă să folosesc acești bani pentru mâncare. Faptul că îmi gătesc singur este o plăcere, nu o fac întotdeauna, nu am atâta răbdare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu știți problemele pe care le induce faptul de a avea bani și nevoia de a-i păzi și a-i înmulți? Sunt foarte mari aceste probleme și devoratoare de timp și de bună dispoziție.

Eu zic că sunt un om de afaceri bun și mai departe nu știu cum să duc răspunsul la această întrebare și nu știu cum să duc la partea cu cinstea.

ADVERTISEMENT

Cred că ar trebui dezbătut aici pentru că știu că se spune că nu ai cum sa faci bani mulți și să fii cinstit. Acest lucru e considerat un paradox care a priori nu există, nu ar fi oameni de afaceri cinstiți sau dacă sunt cinstiți, ei sunt și proști.

Da, am fost tot timpul cinstit în afaceri și nu numai în afaceri, ci toată viața mea și consider că acest lucru face parte din cele mai de bază calități ale unui om.

ADVERTISEMENT

Banul are și un alt viciu, te tentează să nu fii cinstit, de aceea mă refer la faptul că atunci când nu mai ai povara atâtor de mulți bani te simți mai ușurat, adică mai puțin tentat”, a adăugat fostul soț al Monicăi Gabor.

Omul de afaceri, despre divorțul de Monica: “Dacă nu ar fi fost atâția reporteri, lucrurile ar fi fost mult mai pașnice”

“Nu sunt violent, deloc. Câteodată un soț și o soție, atunci când hotărăsc să se despartă fiecare în felul lui trebuie să facă niște lucruri absolut oribile, să declare anumite lucruri la sfatul avocaților.

Rareori se întâmplă sa ajungă acei oameni într-un studio de televiziune și să trebuiască să explice ce au vrut să însemne acele declarații.

Dacă nu ar fi fost aceștia și mulți reporteri care să ducă la un final așa apocaliptic al divorțului, lucrurile ar fi fost mult mai pașnice, cum de altfel erau în casa noastră.

Nu sunt ghinionist în dragoste, deloc. Ca să lămuresc un lucru, nu e bine să stai nici prea mult timp împreună, acest lucru nu îl știam.

Deci poate că este puțin pripită acest lucru pe care îl spui când are loc căsătoria (n. red. până când moartea ne va despărți), dar frumusețea constă în a aplica acest principiu, ci nu neapărat în a verifica pe propria piele cât este de adevărat” a declarat Columbeanu

Fostul om de afaceri, despre colaborarea cu Securitate: “Nu mi-am turnat prietenii”

“Nu i-am turnat la Securitate, ci am povestit unor persoane despre relațiile pe care le aveam și au apărut aceste note pe care eu nu le-am scris.

În toată această poveste în care am intrat când am candidat la primărie în 2012 nu a apărut și nu avea cum să apară vreun angajament care, din câte am înțeles eu, este obligatoriu.

Lipsa acestuia nu am văzut-o comentată în decizia Curții de Apel pe care nu am voie să o comentez și doar să menționez că este precedată de o decizie opusă, că nu am colaborat cu Securitatea”, a afirmat Irinel Columbeanu.