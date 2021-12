Irinel Columbeanu, amănunte despre relația dintre Monica Gabor și Nuțu Cămătaru: ”Știam mai multe”

Fostul milionar în euro a oferit amănunte despre cei doi, precizând că știa de mult despre relație. Vedeta a aflat detalii chiar înaintea nunții cu mama fiicei sale, Irina.

Mai mult decât atât, susține că fosta parteneră de viață nu l-a numit „interlop” pe Nuțu Cămătaru, ci chiar „protectorul ei”, semn că i-a rămas în amintire.

Irinel Columbeanu a subliniat faptul că știe mult mai multe aspecte despre viața Monicăi Gabor, lucruri care nu au fost scoase în evidență de cel pe nume său real Ion Balint.

Irinel Columbeanu, despre legătura dintre Monica Gabor și Nuțu Cămătaru. Ce a dezvăluit afaceristul

Totodată, omul de afaceri a mai menționat faptul că cele povestite de nu se referă la Nuțu Cămătaru, ci mai degrabă la Dinu Damaschin, care a murit în anul 2012.

Bărbatul din Bacău a fost acuzat într-un dosar de proxenetism, Monica Gabor dezvăluind în urmă cu ani buni că a fost violată și vândută pe 1.000 de dolari.

„Eu știam mai multe. Eu am aflat aceste lucruri de la Monica chiar înaintea nunții, în ajunul nunții.

Ea mi-a spus că l-a cunoscut pe un domn Damaschin. Acesta nu are ce să mai spună acum că e pe lumea cealaltă”, a mărturisit Irinel Columbeanu, în emisiunea Acces Direct, de la Antena 1.

Afaceristul a mai menționat faptul că nu l-a cunoscut niciodată personal pe Nuțu Cămătaru, iar mai multe detalii despre mariajul cu fosta sa soție vor apărea în al doilea volum al cărții sale.

Printre legăturile amoroase ale vedetei se numără și cele cu Anna Lesko și Romanița Iovan, cu ambele având relații de lungă durată.

Creatoarea de modă și fostul milionar în euro au fost împreună o perioadă de circa 10 ani, cei doi ferindu-se de ochii curioșilor, de aceea nici nu sunt imagini cu ei.

Anna Lesko, în culmea fericirii alături de Irinel Columbeanu

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele.

Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea cântăreața Anna Lesko în urmă cu ceva vreme, notează .