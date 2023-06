Irinel Columbeanu și Irinuca s-au revăzut după cinci ani. Afaceristul a fost impresionat

Irinel Columbeanu și fiica lui s-au revăzut după cinci ani. Afaceristul a fost impresionat de întâlnirea sa cu Irinuca, fiica pe care o are cu Monica Gabor.

Irinel Columbeanu și Irinuca, fiica lui, s-au revăzut după cinci ani

. Omul de afaceri a rămas impresionat de fiica lui, care a crescut foarte mult de când a văzut-o el prima dată.

Conform declarațiilor făcute de omul de afaceri, Irinuca a crescut și din punct de vedere mental, acum fiind mult mai înțeleaptă.

„(Întâlnirea) a avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt cinci ani de atunci.

M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”, a povestit Irinel Columbeanu pentru Antena Stars.

Irinel Columbeanu și fiica lui, plimbare prin America

Irinel Columbeanu a mai asistat la un moment important cu Irinuca. Acesta a fost condus de fiica lui prin America, ea fiind la volan.

a luat permisul de conducere și l-a impresionat pe tatăl el. Conform lui Irinel Columbeanu, Irinuca conduce foarte bine.

Chiar și așa, Irinel Columbeanu tot i-a dat sfaturi fiicei sale. Acesta a învățat-o pe Irinuca să meargă mereu precaut și fără viteză.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine.

Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a continuat Irinel Columbeanu.