Irinel Columbeanu şi Nick Radoi, învrăjbiți de politică: „Mincinos și impostor”. Cu cine votează la alegerile prezidențiale

Irinel Columbeanu şi Nick Rădoi ”se confruntă” din punct de vedere politic. Oamenii de afaceri sunt foarte ancoraţi în situaţia politică și socială actuală și, din acest motiv nu se pot pune de acord asupra favoritului la alegerile prezidențiale. FANATIK a stat de vorbă cu cei doi şi a aflat ce candidat vor susţine duminică, 8 decembrie.

Irinel Columbeanu şi Nick Rădoi, ”la cuțite” de convingerile politice

Suntem în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, iar isteria creată în jurul candidaţilor a luat amploare. Oamenii sunt împărțiți, societatea s-a scindat și fiecare candidat are susţinătorii lui. Situaţia pare să fi scăpat de sub control în momentul în care au apărut certuri în familii sau în relaţiile de prietenie, cu privire la opiniile politice diferite ale fiecăruia.

şi Nick Rădoi sunt buni prieteni, dar în situaţia dată cei doi au ajuns ”la cuţite”. Punem ghilimelele de rigoare pentru că nu au existat conflicte propriu-zise între ei, însă se situează la poli complet opuşi când vine vorba despre alegerea unui candidat la alegerile prezidenţiale.

FANATIK a luat legătura cu cei doi şi a aflat ce preferinţe politice are fiecare. Columbeanu şi Rădoi au dezvăluit cu cine vor vota în turul II al prezidenţialelor şi au explicat şi care sunt motivele pentru alegerea făcută.

Ce opinie politică are Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu este revoltat de situaţia actuală. Fostul om de afaceri este de părere că independentul Călin Georgescu nu are deloc intenții bune, fiind un impostor. Contactat de FANATIK, Iri a mărturisit că nu a ieşit la vot săptămânile trecute, considerând că niciunul dintre candidaţi nu merita ştampila de pe buletinul de vot.

De data aceasta însă, fostul soţ al Monicăi Gabor este hotărât să susţină un candidat, şi anume, . Este de părere că aceasta este cea mai bună variantă pentru România, raportat la ce opțiuni au rămas pentru turul II de alegeri.

„Consider că alegerile de anul acesta sunt importante pentru viitorul României. Cred că domnul Călin Georgescu este un mare mincinos și impostor care vrea răul tuturor românilor. Pleacă totul de la Moscova.

Nu ne cunoaștem personal. Ca toată lumea, am auzit și eu că are o casă la Izvorani, dar nu știu exact unde. Nu am votat în tururile de săptămânile trecute. Nici nu am putut și nici nu am dorit. Asta fiindcă am considerat că nu am cu cine vota.

Nu era cineva care să și merite. Duminică, însă, mă gândesc să merg. Voi merge cu doamna Lasconi. Așa cred că ar fi mai bine pentru țara noastră”, a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.

Nick Rădoi are numai cuvinte de laudă la adresa lui Călin Georgescu

Pe de cealaltă parte a baricadei se află Nick Rădoi, care este de departe un susţinător al canditatului Călin Georgescu. Milionarul este de părere că Georgescu este cea mai bună opţiune pentru ţara noastră. Acesta consideră că în viaţă trebuie să îţi asumi riscuri, altfel câştigul nu îşi va face simţită prezenţa.

„Pentru că sunt cetățean român și mi-am luat cetățenia înapoi cu greu, dar am reușit, voi vota pentru prima dată după mulți ani. Votul meu va fi pentru Călin Georgescu.

Nu știu de unde apărut acest om, nu știu prea multe despre el. M-au convins doar intențiile lui. Sunt wow! În viață fără risc nu faci nimic. România trebuie să riște și să-l aleagă pe acest om.

Doar că rezultatele le vom avea mai târziu. Însă, consider că merită să riscăm pentru tot ce el propune pentru schimbarea României. Sperăm ca acest om să fie “God bless Romania”.

Oricum, România trebuie să riște, indiferent de alegere. Eu cred ca opțiunea cu Georgescu este cea mai bună. Gândirea lui nu o are nimeni. Intențiile lui par bune”, ne-a explicat Nick Rădoi.