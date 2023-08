Irinel Columbeanu, uimit de atitudinea Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink. Cum l-au tratat când a fost în America

Irinel Columbeanu a rămas uimit de atitudinea pe care au avut Monica Gabor și Mr. Pink, soțul acesteia. Cum l-au tratat atunci când a fost în America.

Irinel Columbeanu, uimit de atitudinea Monicăi Gabor și a lui Mr. Pink

Irinel Columbeanu a povestit cum a fost tratat de fosta lui soție și de partenerul ei atunci când . El a rămas uimit de cât de frumos s-au purtat amândoi.

Mai mult, omul de afaceri a declarat că Monica Gabor s-a purtat foarte frumos cu ea și că timpul a vindecat tot.

Și Mr. Pink a avut o atitudine frumoasă față de fostul soț al acesteia. Pe scurt, Irinel Columbeanu a mărturisit că între ei nu există resentimente.

„Am călătorit destul vara asta, am fost în America, am fost și în Spania. În America, când am fost, eu și Monica ne-am înțeles foarte bine.

Timpul vindecă tot. S-a purtat foarte frumos cu mine, atât ea, cât și soțul ei. Fără resentimente…Deloc.”, a declarat Irinel Columbeanu pentru

Ce spune Irinel Columbeanu despre fiica lui. S-au revăzut după cinci ani

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat în 2011, acum 12 ani. Atunci, fiica lor, Irinuca, a rămas în grija tatălui. După șapte ani, fetița a plecat la mama ei.

De atunci, din anul 2018, Irinuca Columbeanu locuiește în America cu Monica Gabor și soțul ei actual, omul de afaceri Mr. Pink.

Irinel Columbeanu nu și-a mai vizitat fiica de atunci, având și probleme cu banii. După atâția ani, . Irinuca este foarte inteligentă și are proiecte de succes la școală.

“Irinuca s-a făcut mare, sunt mândru de ea! Îmi era atât de dor de ea… Irina s-a făcut atât de mare, mi-a părut atât de bine că am reușit să o văd după atâția ani”, a mai declarat el.