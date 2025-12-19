Irinel Darău, propunerea USR la Ministerul Economiei, s-a judecat cu BEC din cauza lui Nicușor Dan: ”Cenzură specifică regimurilor dictatoriale”

ADVERTISEMENT

Senatorul Irineu Darău a fost unul dintre cei mai puternici vectori de sprijin ai președintelui Nicușor Dan din USR, în timpul campaniei prezidențiale din 2025. Darău s-a judecat de șapte ori cu Biroul Electoral Central și Autoritatea Electroală Permanentă, după ce BEC a interzis USR să transmită mesaje de susținere pentru un alt candidat decât Elena Lasconi. Totul a culminat cu autosuspendarea din funcția de președinte al USR Brașov, dar și din partid, a lui Irineu Darău.

Irineu Darău i-a făcut campanie lui Nicușor Dan, chiar dacă nu mai avea voie

În aprilie 2025, USR și-a retras sprijinul candidatei desemnate, Elena Lasconi și a anunțat că va merge pe mâna lui Nicușor Dan. Mișcarea a fost una neașteptată și fără precedent în politica românească. Câteva zile mai târziu, BEC a anunțat că lucrurile nu sunt atât de simple: potrivit legii electorale, USR nu putea distribui mesaje de susținere pentru alt candidat decât cel desemnat oficial. Măsura se aplica și membrilor de partid, considerați ”actori politici”.

Irineu Darău, președintele USR Brașov, a refuzat să se supună ”ordinului” BEC și a continuat să-l susțină pe Nicușor Dan. În replică, Biroul Electoral Central a dispus eliminarea ”conținutului ilegal” de pe conturile lui Darău. Acesta s-a și ales cu o contravenție din partea AEP, pe care a contestat-o în instanță.

În instanță, Irineu a asociat măsurile BEC cu ”cenzura specifică regimurilor dictatoriale”. El a spus că este nefiresc faptul că un senator nu-și poate exprima opiniile politice, în timp ce un om obișnuit are acest drept.

Propunerea USR pentru Ministerul Economiei, revoltat pe deciziile BEC

”Un ultim motiv invocat constă în faptul că prin Decizia emisă i se încalcă, în mod grav, dreptul la libera exprimare, sens în care a invocat dispozițiile art. 30 din Constituția României, ale art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului și ale art. 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a afirmat că în lipsa garantării libertăţii de exprimare în spaţiul online de către politicieni în perioada campaniei electorale, s-ar ajunge la o cenzură specifică regimurilor dictatoriale, în cadrul cărora dreptul la libera exprimare la nivel politic devine lipsit de orice conţinut, în măsura în care conţinutul neaprobat de către organele puterii de stat este profund restricționat.

Tocmai libera circulaţie a opiniilor si ideilor politice, mai ales în perioada campaniilor electorale, reprezintă una dintre garanţiile fundamentale ale unei democraţii funcţionale, în care spiritul civic și opţiunile politice se formează natural, mai ales prin interacţiunile sociale din spaţiul public, fie el online sau offline”, se arată într-unul din dosarele respinse în instanță.

Șeful USR Brașov s-a autosuspendat pentru a-l putea sprijini pe Nicușor Dan

Pentru că nici justiția nu i-a dat dreptate, Darău s-a autosuspendat din partid și a anunțat că ca un om simplu. El a criticat atunci că instituțiile ”închid ochii la armatele de troli și boți din online, dar și la dezechiliberele din mass-media”, în schimb ”descurajează campania lui Nicușor Dan”.

Irineu Darău este azi propunerea USR la funcția de ministru al Economiei, în locul lui Radu Miruță, . Propunerile urmează să fie validate în Comitetul Politic al partidului, stabilit pentru vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Darău a declarat că se simte ”onorat și responsabilizat de încrederea colegilor din USR”.

Irineu Darău și-a lăsat firma de IT din Franța pentru un post de senator

Irineu Ambrozie Darău are 39 de ani și a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, cu un master în ”baze de date și tehnologii web”.

Până în 2020, când a obținut primul mandat de senator, el a lucrat în Franța, în domeniul IT, inclusiv în cadrul unei firme proprii.