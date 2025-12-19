News

Irinel Darău, propunerea USR la Ministerul Economiei, s-a judecat cu BEC din cauza lui Nicușor Dan: ”Cenzură specifică regimurilor dictatoriale”

Irineu Darău, propunerea USR pentru funcția de ministru al Economiei, s-a autosuspendat din partid pentru a-l sprijini pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.
Daniel Coltuc
19.12.2025 | 09:20
Irinel Darau propunerea USR la Ministerul Economiei sa judecat cu BEC din cauza lui Nicusor Dan Cenzura specifica regimurilor dictatoriale
SPECIAL FANATIK
Irineu Darău l-a susținut pe Nicușor Dan până-n pânzele albe. Acum este propunerea USR la Ministerul Economiei / Colaj foto: Fanatik / Surse foto: Inquam Photos, Hepta
ADVERTISEMENT

Senatorul Irineu Darău a fost unul dintre cei mai puternici vectori de sprijin ai președintelui Nicușor Dan din USR, în timpul campaniei prezidențiale din 2025. Darău s-a judecat de șapte ori cu Biroul Electoral Central și Autoritatea Electroală Permanentă, după ce BEC a interzis USR să transmită mesaje de susținere pentru un alt candidat decât Elena Lasconi. Totul a culminat cu autosuspendarea din funcția de președinte al USR Brașov, dar și din partid, a lui Irineu Darău.

Irineu Darău i-a făcut campanie lui Nicușor Dan, chiar dacă nu mai avea voie

În aprilie 2025, USR și-a retras sprijinul candidatei desemnate, Elena Lasconi și a anunțat că va merge pe mâna lui Nicușor Dan. Mișcarea a fost una neașteptată și fără precedent în politica românească. Câteva zile mai târziu, BEC a anunțat că lucrurile nu sunt atât de simple: potrivit legii electorale, USR nu putea distribui mesaje de susținere pentru alt candidat decât cel desemnat oficial. Măsura se aplica și membrilor de partid, considerați ”actori politici”.

ADVERTISEMENT

Irineu Darău, președintele USR Brașov, a refuzat să se supună ”ordinului” BEC și a continuat să-l susțină pe Nicușor Dan. În replică, Biroul Electoral Central a dispus eliminarea ”conținutului ilegal” de pe conturile lui Darău. Acesta s-a și ales cu o contravenție din partea AEP, pe care a contestat-o în instanță.

În instanță, Irineu a asociat măsurile BEC cu ”cenzura specifică regimurilor dictatoriale”. El a spus că este nefiresc faptul că un senator nu-și poate exprima opiniile politice, în timp ce un om obișnuit are acest drept.

ADVERTISEMENT
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război...
Digi24.ro
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”

Propunerea USR pentru Ministerul Economiei, revoltat pe deciziile BEC

”Un ultim motiv invocat constă în faptul că prin Decizia emisă i se încalcă, în mod grav, dreptul la libera exprimare, sens în care a invocat dispozițiile art. 30 din Constituția României, ale art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului și ale art. 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a afirmat că în lipsa garantării libertăţii de exprimare în spaţiul online de către politicieni în perioada campaniei electorale, s-ar ajunge la o cenzură specifică regimurilor dictatoriale, în cadrul cărora dreptul la libera exprimare la nivel politic devine lipsit de orice conţinut, în măsura în care conţinutul neaprobat de către organele puterii de stat este profund restricționat.

ADVERTISEMENT
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu:...
Digisport.ro
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”

Tocmai libera circulaţie a opiniilor si ideilor politice, mai ales în perioada campaniilor electorale, reprezintă una dintre garanţiile fundamentale ale unei democraţii funcţionale, în care spiritul civic și opţiunile politice se formează natural, mai ales prin interacţiunile sociale din spaţiul public, fie el online sau offline”, se arată într-unul din dosarele respinse în instanță.

Șeful USR Brașov s-a autosuspendat pentru a-l putea sprijini pe Nicușor Dan

Pentru că nici justiția nu i-a dat dreptate, Darău s-a autosuspendat din partid și a anunțat că va face campanie pentru Nicușor Dan ca un om simplu. El a criticat atunci că instituțiile ”închid ochii la armatele de troli și boți din online, dar și la dezechiliberele din mass-media”, în schimb ”descurajează campania lui Nicușor Dan”.

ADVERTISEMENT

Irineu Darău este azi propunerea USR la funcția de ministru al Economiei, în locul lui Radu Miruță, care ar putea să treacă la MApN. Propunerile urmează să fie validate în Comitetul Politic al partidului, stabilit pentru vineri, 19 decembrie, ora 12:00. Darău a declarat că se simte ”onorat și responsabilizat de încrederea colegilor din USR”.

Irineu Darău și-a lăsat firma de IT din Franța pentru un post de senator

Irineu Ambrozie Darău are 39 de ani și a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, cu un master în ”baze de date și tehnologii web”.

Până în 2020, când a obținut primul mandat de senator, el a lucrat în Franța, în domeniul IT, inclusiv în cadrul unei firme proprii.

Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Motivarea instanței în cazul Wiz Khalifa: ”Trebuie să conștientizeze”. Rapperul american condamnat la...
Fanatik
Motivarea instanței în cazul Wiz Khalifa: ”Trebuie să conștientizeze”. Rapperul american condamnat la Constanța pentru că a refuzat munca în folosul comunității
Haos la Bruxelles. Mesajul de alertă primit de europarlamentarii români în timpul protestelor...
Fanatik
Haos la Bruxelles. Mesajul de alertă primit de europarlamentarii români în timpul protestelor violente ale fermierilor: „Au dat foc”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!