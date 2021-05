Irisha de la Survivor România revine în România. Prin ce peripeții a trecut Faimoasa după eliminare

Irisha mai are câteva ore și revine în România, după ce a fost eliminată în ultimul Consiliu de la la Survivor România. Faimoasa păstrează legătura cu fanii cărora le transmite prin ce peripeții a trecut în zborul spre țara natală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra trebuie să schimbe trei aeronave pentru a ajunge la destinația finală numită acasă. Fosta participantă de la „Bravo, ai stil!” are un zbor extrem de lung cu plecare din Republica Dominicană, care din păcate, nu a fost deloc așa cum se aștepta.

Fosta concurentă de la Kanal D și-a dorit să găsească un loc comod, spre ieșirea de urgență din avion, dar nu a reușit. Irisha nu s-a putut odihni așa cum visa pentru că au fost câțiva pasageri care s-au confruntat cu răul de mare înălțime.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Irisha revine în țară. Fosta concurentă de la Survivor România nu a avut deloc un zbor plăcut

Irisha a mărturisit că este melancolică și emoționată pentru că nu-și dorea să iasă atât de repede din competiția sportivă Survivor România. Tânăra ar fi vrut să mai rămână pentru că avea foarte multe lucruri de demonstrat echipei sale.

„Am trei zboruri. Primul este de 9 ore, e avionul plin, am încercat să-mi iau loc lângă ieșirile de urgență ca să am loc pentru picioare pentru că sunt foarte înalta și mi-e greu pe avion, dar n-am găsit și asta e”, a spus vedeta pe Instagram.

ADVERTISEMENT

După încheierea primului zbor Irisha a avut șansa să se relaxeze puțin și să se bucure de o masă, în aeroportul din Madrid. Fosta Faimoasă de la Survivor România spune că nu a mai avut un zbor cu năbădăi de foarte mulți ani.

Zborul tinerei a fost tulburat de un bărbat care se afla sub influența băuturilor alcoolice, care ar fi vrut să aibă un loc la geam, dar și de o femeie care nu s-a simțit deloc bine pe toată durata zborului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu mai pot. În sfârșit, în aeroport, la o masă decentă, fără oameni nebuni lângă mine. Așa zbor cu năbădăi eu n-am mai avut de cel puțin 5-6 ani.

În afară de faptul că am avut turbulență mare, ceea ce deja nu mă sperie că m-am obișnuit, am rugat băiatul de la check in, din Santo Domingo, de unde am plecat, să-mi dea un loc cu celelalte două libere dacă se poate și a făcut posibilă această treabă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am decolat, părea că totul o să fie ok, până în momentul în care a venit un tip la mine și îmi făcea semn că vrea să stea lângă mine la geam și încercam să-i explic și a început să fie insistent și mi-am dat seama că este beat.

A fost groaznic! Nu eram singura pe care o deranjase. A început un mare scandal pe partea din spate a avionului și a trebuit să mute persoanele care erau lângă el, un pasager lângă mine și n-am putut să dorm, evident.

ADVERTISEMENT

Alt moment ar fi că altă pasageră a vomit jumătate de drum și va dați seama că nu e plăcut. Empatizez cu situația, dar mirosea foarte urât. Ce zbor!”, a mai povestit Irisha.