Irisha de la Survivor România, terorizată de un fost iubit milionar: “Mi-a fost teamă”

Irina Ceban, cunoscută drept Irisha în mediul online, este cea mai noua concurentă de la Survivor România. Tânăra vedetă a trăit o dramă în viața personală, fiind implicată implicată într-o relație cu un milionar din Moldova, care a traumatizat-o.

Fosta concurentă, la ”Bravo ai Stil”, Irisha fost implicată într-o relație care i-a provocat multă suferință și durere, conform CanCan.

Pe Instagram își încântă fanii cu poze exotice și momente fericite, puțină lume știe că în spatele acestor fotografii se ascunde o poveste tristă care a durat aproximativ 8 ani.

Irisha, concurenta de la Survivor, a trecut printr-o dramă în viața personală

„În momentul în care am început să fim împreună eram mică. 18 ani este o vârstă la care nu știu dacă iei neapărat decizii mature și înțelepte. El era cu 14 ani mai mare decât mine.

La început chiar a fost foarte frumos. Un an și jumătate îmi amintesc spre doi a fost foarte frumos și cu timpul au început să se schimbe lucrurile. Atitudinea și felul în care vorbea, felul în care mă trata.

Primul conflict l-am avut la o zi de naștere la un restaurant. S-a enervat. Nu mai știu care a fost motivul. Pur și simplu a bătut cu pumnul în masă, de față cu toată lumea și a început să țipe”, povestea într-o emisiune Tv.

După ce s-a despărțit, Irisha a continuat să fie urmărită. Vedeta povestește că a avut nevoie de doi ani pentru a trece peste acest episod și pentru a-și reface viața.

”Simțeam că stă cineva cu ochiul pe mine”

”Urmărirea a început în momentul în care am zis că nu mai continuăm relația pentru că nu este posibil. Am vrut să ne despărțim și pentru că nu-i plăcea ceea ce fac. Muzica, scena, modeling-ul. I se părea că mă expun prea mult.

Dacă eram în restaurant, simțeam că stă cineva cu ochiul pe mine. În fața blocului, de fiecare dată, ori era el, ori era altcineva. Mașina după mine. Mi-a fost teamă. Am putut să-mi mai fac o relație după doi ani și ceva. Mi-a fost frică pentru noul bărbat din viața mea, dar s-a descurcat”, a precizat concurenta de la Survivor.

