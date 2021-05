Irisha a postat pe contul de Instagram prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Faimoasa a primit cele mai puține voturi din partea publicului și, în consecință, drumul ei s-a terminat în ediția de seara trecută a reality show-ului.

Bruneta a fost dezamăgită că experiența ei s-a terminat după mai bine de o lună, însă este fericită că a avut ocazia de a se implica într-un astfel de proiect și le va ține pumnii colegilor ei.

Pe numele real Irina Ceban, cântăreața a fost nominalizată în cadrul Consiliului de vineri seară. Colega ei, Elena Marin, a fost propusă pentru eliminare de către Zanni, iar de la Războinici au fost în suspans Sorin Pușcașu și Bogdan Urucu.

Irisha, prima reacție după eliminarea de la Survivor România. Ce mesaj a transmis faimoasa

Irisha a ținut să le mulțumească tuturor pentru susținerea de care a avut parte în perioada petrecută la Survivor România. Artista a mai fost odată în pericol de eliminare, însă Vera Miron a avut cele mai puține voturi din partea publicului la momentul respectiv.

Înainte de eliminare, Irisha a avut câteva conflicte cu unii dintre colegii ei, Zanni și Sebastian, pe care i-a acuzat de strategie. Bruneta a susținut că s-a descurcat destul de bine din punct de vedere sportiv și că nu ar fi meritat nominalizarea. Cu toate acestea, a făcut pace cu ei atunci când și-a luat rămas-bun.

„Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și pentru toate voturile acordate”, a scris fosta Faimoasă pe InstaStory seara trecută, după difuzarea ediției de duminică seară a show-ului de la Kanal D.

De asemenea, Faimoasa a mai postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, ținând să le mulțumească încă o dată celor care au susținut-o.

„@survivorromania.oficial pentru mine s-a încheiat, din păcate! Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru susținerea și voturile voastre. Va sunt recunoascatoare și apreciez mult de tot. Îmi explodează telefonul efectiv, curg mesajele de la voi.

Mesaje pline de empatie, respect și încurajare. Sunteți mult prea importanți pentru mine și parcursul meu in tot ce fac, mereu sunteti alaturi de mine și pentru asta va sunt recunoscătoare. Va iubesc si va mulțumesc.

Din cauza fusului orar, nu apuc sa citesc și sa răspund tuturor, dar promit s-o fac in cel mai apropiat timp. Dorm puțin și când ma trezesc, vin cu răspunsuri, story’ uri interesante. Stay tuned (n.r. Fiți pe fază)”, a mai scris Irisha.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de IRINA CEBAN (@irishaofficial)

Irisha, eliminată de la Survivor România

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a dezvăuit aseară, după ce Dan Pavel a anunțat că ea va părăsi competiția, că a visat momentul eliminării, așa că nu a fost foarte surprinsă. Cu toate acestea, ar fi vrut să rămână mai mult, susținând că mai erau lucruri de demonstrat.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a declarat Irisha în cadrul Consiliului de eliminare.