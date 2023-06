Irisha, fără perdea despre plecarea de la Neatza de la Antena 1! Nu a iertat nimic: ”Sunt, efectiv, terminată”

Irisha a dezvăluit motivul pentru care nu mai apare la Neatza, matinalul de la Antena 1, în exclusivitate pentru FANATIK. Vedeta nu a ascuns că, deși își doește un proiect în televiziune a fost nevoită să pună pe ”pauză” aparițiilor televizate.

Irisha, totul despre plecarea de la Neatza. Motivul real pentru care nu mai apare la Antena 1

Cântăreața și a oferit un interviu în care a vorbit despre experiența pe care a trăit-o alături de matinalii de la Antena 1, familia ei, dar și ce fel de bărbat ar accepta în viața ei.

Irisha de la Neatza ne-a povestit și de ce dificultăți s-a lovit când a pășit în showbiz-ul românesc, cum trăiesc ai ei situația din Ucraina, unde vedeta are rude, dar și pe cine susține în actualul sezon .

Irisha n-a plecat de tot de la Neatza: „E un stand-by. Dacă mă mai trezesc și la 5 dimineața, sunt, efectiv, terminată!”

Bună, Irisha! Care e motivul real pentru care ai plecat de la Neatza?

– Motivul? Hai să nu îi spunem plecare. E un stand-by, pentru că am foarte multe proiecte și nu reușesc nici măcar să mă odihnesc. Și atunci, dacă mă mai trezesc și la 5 dimineața să mă duc la Neatza sunt, efectiv, terminată!

Te vezi revenind în vreun proiect asemănător pe viitor?

– Pe TV, cu siguranță. Nu pot să spun exact dacă da sau nu, depinde mult și de cum derulează lucrurile la mine în viață. În momentul de față sunt full, cu proiecte de styling care îmi ocupă extrem de mult timp. Din cauza asta, în special, am pus pe pauză aparițiile la Neatza.

Cum a fost experiența la Neatza? Cu cine te-ai înțeles cel mai bine?

– Foarte frumoasă! Cu toată lumea m-am înțeles. Și cu Cuza, cu Ilona… Bine, eu îi știam și foarte bine dinainte, pentru mine nu a fost o noutate. Pe Diana o știu de mult timp, pe Cuza, pe Florin, pe toți. N-a fost un impact neașteptat.

De ce au lipici la public artiștii din Republica Moldova: „Noi plecăm de acolo pentru că nu avem piață de desfacere”

Pentru că ești din Republica Moldova, vreau să te întreb cum îți explici numărul tot mai mare de artiști de la voi care ajung cunoscuți aici. Ce aveți voi, moldovenii, de vă lipiți repede de publicul din România? Carla`s Dreams, băieții de la O-Zone… Irina Rimes, care e super populară…

– Ideea care e… Uite, cu am învățat împreună. Am fost colege la Academia de Muzică la Chișinău. Știi care e ideea? Noi plecăm de acolo pentru că nu avem, să zicem, piață de desfacere sau suficient public. În căutarea unui public mai mare, ca să ne vadă și să ne observe calitățile, în momentul în care plecăm și mergem în altă parte suntem foarte bătăioși. Cred că asta e. Luptăm foarte tare pentru visul nostru.

În cel fel te-a impactat contactul cu showbiz-ul de la noi? E ceva ce ai remarcat din prima când ai intrat în industrie? A fost ceva ce nu îți imaginai, te-a dezamăgit ceva anume?

– Da, refuzurile indirecte.

Primul contact cu showbiz-ul românesc a fost frustrant pentru Irisha de la Neatza

În ce sens?

– În sensul în care dacă mă puneam de acord: `Uite, facem o sesiune la studio sau de compus`, sau orice… Eu cânt și la pian și venind dintr-o familie de muzicieni, mi se spunea: `Da, uite ora aia, data aia…`. Și nu se întâmpla niciodată. Eram foarte frustrată. Nu înțelegeam de ce mi se spunea da în condițiile în care nu se întâmplat nimic. A fost groaznic, extrem de frustrant. Dar apoi am început să devin mai puternică și am început să trag mai tare pentru mine.

Reușești să șochezi mereu într-un mod plăcut cu aparițiile tale. De unde te inspiri pentru outfituri? Uite, ținuta de la Elle, cum ai gândit-o?

– Am plecat de la rochie. E o rochie foarte simplă. Tema, în primul rând, culori. Ce puteam să fac? Nu puteam să vin doar într-o rochie colorată. Și atunci am apelat la diverse trucuri: mănuși, blană, părul pe gât, creole, dressuri cu inimioare. În general pornesc de la un singur articol vestimentar. Vreau să fac o poveste din treaba asta. Mă inspir de peste tot.

Irisha are curajul să meargă la întâlniri cu băieții în ținute extravagante: „Am tupeu”

Uite, cum ești acum îmbrăcată (n.r.: vezi în imaginea de mai jos), ai apărea așa la un dating?

– Da, eu chiar am tupeu.

Și băieții ce au spus?

– Uite, am avut un shooting într-o zi, aveam o perucă blondă, tunsă băiețel, și așa am fost.

Care a fost reacția?

– A fost șoc! Eu chiar am tupeu. Trebuie să spun că eu mă simt foarte bine, oricum aș fi îmbrăcată.

Te-ai uitat la Bravo, ai stil! până acum? Ai vreo preferată?

– Îmi plăceau de la început vreo două-trei fete. Se disting câteva și prin caracter, prin felul lor de a fi, e un pachet. Îmi plac câteva. Sper să nu le greșesc numele. Uite, Beatrice, îmi place Andreea, dar pare că a obosit puțin. Îmi placea personalitatea lui Iris. Așteptăm să mai intre fete, să vedem.

Bărbatul ideal pentru Irisha de la Neatza: înalt, brunet, cu barbă și mult umor

Cum arată pentru tine o vară de neuitat? De când n-ai mai fost în vacanță, având în vedere că muncești atâta?

– Verile de neuitat sunt cele în care nu mai am de muncit, întocmai! Nu mai am timp pentru vacanțe, din păcate. De un an nu am mai avut parte de o astfel de experiență, să stau, să mă bucur de viață, fără să fac nimic.

Pe plan sentimental, ai un tipar legat de bărbați? Ce trebuie să facă un tip să îți intre în grații?

– În primul rând, trebuie să mă respecte, să aibă umor, pentru că eu consider că am și eu umor. Eu zic că îl am, acuma, nu știu, să zică cei din exterior. Să fie natural, să fie relaxat.

Fizic, trebuie să arate în vreun fel?

Irisha de la Neatza răspunde sincer: – Da, normal. Să fie brunet, înalt, cu ochii albaștri… De fapt, ochii nu contează. Să fie înalt, brunet și cu barbă. Ăsta e tiparul meu dintotdeauna. Am încercat și blonzi, dar nu, nu, nu!

Familia vedetei a strâmbat din nas când a pozat în costum de baie: „Părinții au crescut în altă perioadă, în Uniunea Sovietică”

Cum se împacă ai tăi cu notorietatea ta?

– Păi, eu fac ce îmi place în primul rând. Datorită acestui lucru, avansez, progresez. Ai mei sunt foarte ok cu asta. La început, nu se puteau adapta și îți explic la ce anume. Când am început să fiu model, primul meu catwalk a fost în costum de baie și am avut discuții în familie că nu e ok, că nu e normal, că lalala…

Părinții au crescut și ei într-o altă perioadă, în Uniunea Sovietică, au fost alte chestii, alte valori. Li se părea că e mult prea exagerat. Ulterior, știi reclama aia? Părinții ăștia, cum ți-i educi, așa îi ai. Acum nu mai există niciun fel de problemă. Ei știu că eu știu să fac styling și oricum nu exagerez. Nu apar în chiloți peste tot. Dacă e vorba de o campanie pentru costume de baie, da, e normal să accept.

Irisha de la Neatza are neamuri în Ucraina: „Au fost momente când rudele au stat în buncăre”

Vreau să rămânem un pic la familia ta din Chișinău. V-a speriat războiul din Ucraina? Cum trăiesc ai tăi toată situația asta?

– Da, evident. Noi avem un grup cu familia și vorbim. Am rude chiar în Ucraina. Avem un grup în care ne dăm darea de seamă în fiecare zi. Au fost și momente când rudele au stat în buncăre, dar acum, slavă Domnului, sunt bine. Rudele stau în Odessa, e mai la limită așa ca zonă de conflict. Asta e, dar părinții… La Chișinău e ok, e liniște.

Spune-ne câteva lucruri despre copilăria ta. Ai copilărit chiar în Chișinău?

– Am copilărit undeva lângă Chișinău, într-un orășel. Copilăria mea a fost perfectă. Am stat și la țară, în perioadele petrecute la bunici. Să-ți spun așa: am stat la bloc și, ulterior, ne-am mutat la casă. În zona în care ne-am mutat era o zonă abia construită, nouă. Erau familii doar de vârsta părinților mei și toți aveau copii mici. Eu am fost mereu înconjurată de 30-40 de copii, mereu ne jucam, mereu făceam ceva. A fost divin!

Ce îți dorești să faci până la finalul anului?

– Nu aș vrea să dezvălui prea mult din planurile mele, dar nu pentru că aș fi superstițioasă, dar nu vreau să mă laud cu ceva înainte să fac. În primul rând, vreau să mă bucur de aceeași sănătate în continuare, să știu că sunt sănătoasă eu, ai mei, toată familia, toți oamenii mișto… Bine, și restul. Vreau să realizez tot ce mi-am propus în materie de styling, proiecte în TV și așa mai departe.