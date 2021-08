Irisha și Marius Crăciun de la Survivor România, din ce în ce mai apropiați. Imaginile care îi dau de gol

Au susținut că nu formează un cuplu, dar imaginile îi dau de gol. În ultima vreme, foștii concurenți de la Survivor România se pare că își petrec din ce în ce mai mult timp împreună, iar internauții au observat imediat.

Miercuri, Irisha a postat un filmuleț în care apar amândoi.

Imediat sportivul a repostat pe contul său imaginile. Fanii au fost încântați și așteaptă ca cei doi să anunțe că formează un cuplu.

Irisha și Marius Crăciun de la Survivor România, din ce în ce mai apropiați

Fanii s-au întrebat tot mai des dacă formează un cuplu. În urmă cu aproape o lună, cântăreața declara că sunt foarte buni prieteni, dar nu formează un cuplu. Totuși, cei doi își petrec din ce în ce mai mult timp împreună.

Cântăreața a postat miercuri, pe contul său de socializare un filmuleț în care apare alături de . Imediat sportivul l-a repostat pe pagina sa.

“Irisha mi-a spus că îi place de mine ca bărbat, că arăt bine, că îi place cum vorbesc. Mi-a spus în fața.

Eram la finală și au fost glume. Ea mi-a spus că mă susține, (…) și își dorește să ajung cât mai departe sau chiar să câștig. Am rămas șocat, pentru că în competiție nu am avut atât de multe subiecte și mi-a plăcut că mi-a spus că mă susține. Atunci am început sa vorbim mai mult”, a spus fostul Războinic la Ștafeta Mixtă.

Răspunsul fostei concurente de la Survivor România nu a întârziat să apară.

“Marius este un băiat mișto, cu o educație foarte frumoasă, felicitări părinților și cu un potențial imens. Eu cred că văd dincolo de personalitate. Te pup, Marius”, a scris faimoasa pe contul ei de socializare.

Ce declarau Irisha și Marius Crăciun în urmă cu o lună

În urmă cu aproape o lună cei doi au fost luați la întrebări de fani. Aceștia erau curioși și atunci dacă cei doi formează un cuplu. Cântăreața a explicat că între ei este o chimie energetică și sunt doar prieteni buni.

“Știu că v-ați dorit, avem o chimie energetică, o chimie la alt nivel. Ne înțelegem foarte bine, dar nu suntem împreună. Fetelor, săriți pe el! E liber!” a spus cântăreața.

Imediat Marius a susținut-o. “Drumurile noastre merg în altă parte. Nu suntem împreună”.