Iritat după Csikszereda – Farul, Gică Popescu a intrat în direct: „Vă e ușor și nu vreți să vă asumați!”

Gică Popescu a menținut și el ideea discursului pe care Ianis Zicu l-a avut după ce , și a criticat maniera de arbitraj a lui Rareș Vidican, cel care este acuzat că nu a dat fault în atac la golul egalizator marcat de formația gazdă, când Iustin Doicaru a fost lovit de un adversar.

Gică Popescu a fost și el deranjat de modul de arbitraj de la Csikszereda – Farul

Oficialul de la Farul Constanța nu și-a ascuns iritarea pe care a avut-o în urma egalului făcut la Csikszereda, însă a evitat să sugereze, , că prezența lui Mihai Stoichiță la meci a asigurat un arbitraj favorabil trupei din Miercurea Ciuc. Speculațiile cu privire la oficialul de la FRF vorbesc despre o relație apropiată pe care o are cu șefii de la Csikszereda și asta le asigură acestora anumite avantaje, cum ar fi un „5 la sută” din partea arbitrajului, așa cum a spus antrenorul de la Farul.

„Eu, așa ca un singur reproș… maniera de arbitraj sigur nu a fost în favoarea noastră. Faulturi nedate pentru noi, noi am luat și galbene, ei nu au luat nimic. Nu se poate să arbitrezi așa, cu două unități de măsură diferite. Cu siguranță că nu arbitrajul nu a influențat rezultatul. Noi am făcut un meci bun, i-am închis pe benzi. Am avut situații de poartă, am fi meritat să câștigăm. Nu sunt de acord în totalitate cu Ianis, dar maniera nu a fost la fel pentru ambele echipe. Știu la ce se referea Ianis, dar nu aș vrea să intrăm în polemici. (n.r. Mihai Stoichiță, la el se referea?) Nu știu, eu eram în partea cealaltă, nu știu. Noi s-ar putea să fim subiectivi. E foarte ușor să-ți dai cu părerea când ești la televizor, mai greu e când ești complicat. Vă e ușor și nu vreți să vă asumați. Vreau o părere, atât. Subiect închis, gata!”, a spus Gică Popescu la Digi Sport.

Tirada lui Ianis Zicu la adresa arbitrajului după Csikszereda – Farul

Ianis Zicu a fost nervos și nu s-a ferit de cuvinte la finalul partidei dintre Csikszereda și Farul Constanța, iar antrenorul de la trupa oaspete a acuzat modul în care Rareș Vidican a fluierat în favoarea gazdelor. De asemenea, acesta a sugerat că și-a dat seama că vor fi probleme încă de dinainte de fluierul de start.

„De arbitraj pot să zic ceva, am voie? Nu știu. După 12 noaptea am voie să vorbesc? Până la cât am voie să vorbesc de arbitraj sau nu? Cât este ceasul, 8? Steluță roșie? Să nu vorbesc acum. Încă sunt copii, nu au voie, acordul părinților. Cred că maniera a fost ciudată, asta e părerea mea. Foarte multe galbene primite doar de noi, adversarii nu știu, au primit doar unul în prelungiri. O explicație puerilă a arbitrului când au bătut un ofsaid de la 20 de metri distanță când mi-a dat mie galben. Mi-a spus că dacă l-ar întoarce am pierde timpul. Dădea de unde trebuie și era un alt tip de fază. Aceste chestii mici contează. Acolo a jucat mingea jucătorul, dar e și intensitatea. Câteodată se putea da fault. Eu am știut semnul de astăzi. L-am văzut. Le-am spus alor mei.

Nimic, am văzut eu ceva astăzi și am zis că o să fie arbitrajul așa astăzi. Am ieșit afară și am văzut ceva. Nu e grav, am zis că e ciudat. Pur și simplu am fost eu vizionar, mi-am imaginat. Noi putem să le facem, pentru că am fost dezavantajați grav. Maniera a fost în ultimele jocuri… nu a fost imparțială. Nu vorbesc de Farul, eu vorbesc de ce a fost pe teren. Nu arăt cu degetul către nimeni. Fiecare își ține partea lui, sunt momente de tensiune care există. Nu a fost ceva grav, să spunem că a fost cu intenție. Pur și simplu, 5% gazdele. Așteptăm și noi 5%”, a spus Ianis Zicu.