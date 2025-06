Irlanda de Nord, cuprinsă de haos după ce doi minori români ar fi violat o fată. Oamenii au atacat polițiștii cu pietre și au incendiat mai multe locuințe

Sute de oameni au ieșit în stradă luni, 9 iunie, în orașul Ballymena, comitatul Antrim, Irlanda de Nord, după ce doi băieți români de 14 ani au fost acuzați că ar fi încercat să violeze o adolescentă. Cazul a stârnit protestele violente în oraș, iar manifestările s-au transformat în acte de violență și vandalism.

Potrivit , tentativa de viol ar fi avut loc sâmbătă seara. Cei doi români ar fi încercat să agreseze sexual o tânără. Aceștia au fost prezentați luni în fața instanței, unde au negat acuzațiile. Băieții au fost audiați cu ajutorul unui traducător de limba română, iar tribunalul pentru minori din Ballymena a decis ca aceștia să rămână în arest preventiv până pe 2 iulie.

În timpul ședinței de judecată, în fața tribunalului s-a adunat un grup de localnici pentru a-și arăta susținerea față de victimă. Manifestația părea inițial liniștită, însă ulterior s-a transformat într-un scandal uriaș. Mai mulți indivizi au început să devină violenți și au dat foc la casele despre care presa britanică scrie că ar fi fost ale unor familii de imigranți.

🚨ATTEMPTED RAPE BY A MIGRANT IN BALLYMENA, NORTHERN IRELAND

This is going to get very ugly if the government don’t act.

And they won’t.

They will let you be angry so they can point their fingers at you and say YOU are the problem.

We need deportations yesterday.

People have…

— Scott Lewis (@WarriorSpeech28)