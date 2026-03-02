Ironia lui Alex Dobre pentru Basarab Panduru a fost dejucată de analistul TV: „Vezi că te-am auzit”

ADVERTISEMENT

Rapid s-a impus în fața Unirii Slobozia și și-a asigurat poziția secundă cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat. Alex Dobre a marcat golul victoriei echipei sale, iar înainte de flash-interviu a avut un moment care l-a amuzat pe Basarab Panduru.

Alex Dobre, ironie la adresa lui Basarab Panduru. Cum i-a răspuns fostul fotbalist

Căpitanul Rapidului a urcat pe prima poziție în clasamentul golgheterilor odată cu golul din meciul cu Slobozia și se află la egalitate cu Jovo Lukic, de la U Cluj, ambii cu 14 goluri. Atacantul giuleștenilor se prezintă mereu impecabil în ceea ce privește imaginea sa, în special părul, iar Basarab Panduru a făcut această observație în urmă cu câteva săptămâni.

Alex Dobre a ascultat declarația fostului fotbalist și a ținut să facă o mică glumă înaintea reacției de după meci. El a avut grijă să-și aranjeze bine părul înainte de transmisiunea în direct: „Stați puțin, că după zice domnul Panduru că nu mi-am făcut părul. Am văzut că este atent, îi mulțumesc. Am fost pe la frizerie”, a glumit fotbalistul.

Basarab Panduru a văzut acest moment și a fost foarte amuzat: „Vezi că te-am auzit ce ai spus! (n.r. – râde). Frumos, mi-a plăcut asta. Eu am spus că poate fi pus în geam la frizerie. Este mereu aranjat, gelat tot timpul. Bravo lui, mi-a plăcut asta!”, a replicat Basarab Panduru, la

Ce a declarat Alex Dobre după ce a înscris golul victoriei cu Unirea Slobozia

Dobre a fost din nou decisiv pentru Rapid și a înscris golul de 2-1, cel care a adus victoria giuleștenilor pe terenul de la Slobozia. însă speră ca de acum să își ajute mai mult echipa, iar obiectivul principal este câștigarea campionatului:

„Ne-am dorit să legăm această victorie cu cea de la Dinamo, sperăm să o facem și duminică seară (n.r. – cu Craiova) și să ne bucurăm cu toții. Clasamentul este strâns, dar noi sperăm să ne apropiem la un punct și să începem bine play-off-ul. Am trecut și eu printr-o perioadă mai proastă, sunt și eu om până la urmă.

Am încercat să muncesc din ce în ce mai mult, chiar dacă nu-mi ieșea. Este un exemplu! Atât timp cât nu renunți, lucrurile frumoase vin spre tine. (n.r. – Te gândești la națională?) Momentan sunt concentrat pe ce este la club, însă dacă prestațiile mele îl vor impresiona pe selecționer, mi-ar plăcea să pot să ajut. Nu este treaba mea că FCSB nu s-a calificat. Treaba mea este Rapidul, iar la final sper să fim campioni”, a declarat Dobre, la flash-interviu, conform sursei citate.

Daniel Paraschiv a marcat din nou pentru Rapid. Care a fost părerea sa despre jocul de la Slobozia

și pare că, ușor-ușor, începe să fie atacantul de care echipa lui Costel Gâlcă avea nevoie. Totuși, el a semnalat faptul că lumea nu trebuie să aștepte totul de la un singur jucător, iar puterea echipei este mai importantă decât orice altceva în lupta pentru trofee:

„Am evoluat bine astăzi. Am avut un joc bun. Este bine că am reușit să ne consolidăm a doua poziție. Eu cred că toți simțeam că putem să înscriem. Nu am venit să ne mulțumim cu un 1-0. Nu am venit să tragem de timp. Eu zic că important este să nu se aștepte totul doar de la un singur jucător, trofeele se câștigă în echipă. Chiar dacă scorul nu este extraordinar, echipa a arătat destul de bine.

Cine nu și-ar dori să marcheze la fiecare meci? Asta este ce ne dorim cu toții. Eu îmi doresc să ajut cu gol, dacă nu, măcar să am o atitudine potrivită, iar colegii mei să nu simtă că sunt în plus pe teren. Noi și Craiova suntem printre cele mai în formă echipe. Și Dinamo a arătat lucruri bune. Va fi o bătălie în mai multe echipe. În zece meciuri se poate întâmpla orice”, a spus Daniel Paraschiv.