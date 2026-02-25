Ironia sorții! Statistica incredibilă care stârnește hohote de râs după Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Ne-a nenorocit!”

ADVERTISEMENT

La finalul partidei cu Bodo/Glimt, cifrele arată clar că Inter a controlat partida de pe teren propriu, însă acest lucru nu i-a asigurat nici măcar un rezultat de egalitate. Nordicii au învins cu 2-1, iar statistica ce arată acuratețea paselor a dezvăluit un amănunt comic.

Akanji, „cel mai bun pasator” din meciul Inter – Bodo/Glimt 1-2

Inter a controlat partida și a avut un număr de pase de peste două ori mai mare decât al norvegienilor. Ironic este faptul că jucătorul cu cele mai multe pase, dar și cu cea mai mare acuratețe a lor, a fost Manuel Akanji, chiar fotbalistul care a pasat eronat unui adversar la deschiderea de scor a lui Bodo/Glimt.

Top 5 este alcătuit exclusiv din jucătorii lui Inter, care au încercat să desfacă apărarea nordică prin toate mijloacele, însă nu au reușit. Clasamentul arată în felul următor: Akanji (91 de pase / 95% acuratețe), Bastoni (90 de pase / 90% acuratețe), Barella (63 de pase / 86% acuratețe), Bisseck (62 de pase / 89% acuratețe), Luis Henrique (44 de pase / 81% acuratețe).

Văzând această statistică, Mihai Stoica, fan Inter declarat, „Mă bucur că Akanji este primul la acuratețea paselor. Este excepțională asta, cea mai bună statistică din lume! Akanji e primul, mulțumim frumos. Are 95%, dar 5% ăla ne-a nenorocit. Ce să mai vorbești…”, a fost reacția lui Mihai Stoica, la

Mihai Stoica l-a făcut praf pe Manuel Akanji la finalul partidei

Văzând greșeala impardonabilă a lui Manuel Akanji, care Mihai Stoica a răbufnit la adresa stoperului elvețian. Oficialul celor de la FCSB nu l-a iertat nici pe Nicolo Barella, care este într-o scădere vizibilă de formă față de perioada în care era văzut ca unul dintre cei mai buni mijlocași ai lumii:

„Când îl ai pe Akanji și face o asemenea greșeală, îți dă gol și Șelimbăr. E înfiorător. Du-te, frate, la concursuri, că el știe să facă calcule. Nu ai cum să faci așa ceva, lasă-te! De asta a scăpat Pep de el. Barella, de doi ani, nu mai joacă nimic; a greșit tot, e o bilă la piciorul echipei. Inter nu a fost bine, dar Bodo/Glimt nu a avut nicio ocazie până nu a făcut Akanji ce a făcut”, a mai declarat MM Stoica.