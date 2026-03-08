Sport

Ironia supremă înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Ce și-au putut cumpăra fanii prezenți în Giulești

Cum au fost ironizați oltenii în Giulești înaintea marelui meci dintre Rapid și Universitatea Craiova. Strategie de marketing ingenioasă pentru promovarea produselor
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
08.03.2026 | 19:29
Ironia suprema inainte de Rapid Universitatea Craiova Ce siau putut cumpara fanii prezenti in Giulesti
SPECIAL FANATIK
Ce s-a putut consuma înaintea meciului Rapid - Universitatea Craiova la standurile amenajate la stadionul din Giulești. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Spectacol culinar înainte de meciul Rapid – Universitatea Craiova de duminică seară din ultima etapă a sezonului regulat de SuperLiga, în mod special din perspectiva denumirilor alese pentru diferitele produse comercializate la stadionul din Giulești.

Ce au putut mânca fanii prezenți la stadionul din Giulești înainte de meciul Rapid – Universitatea Craiova: cârnăciorii oltenești „tăvăliți” au făcut deliciul suporterilor rapidiști

Astfel, comercianții nu au ratat ocazia de a-i ironiza cu această ocazie pe adversarii din Bănie și au vânzut inclusiv cunoscuții cârnăciori oltenești, alături de mențiunea „tăvăliți”, la prețul de 20 de lei porția.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fanii prezenți la stadion pentru această partidă și-au mai putut cumpăra înainte de startul jocului și „mititei de sub Podul Grant”, la 8 lei bucata, produs care s-a bucurat de cea mai mare cerere.

Ce prețuri au avut burgerii Săpunaru și Moruțan

Atracția serii a fost reprezentată de burgerul Săpunaru, denumit bineînțeles în semn de apreciere pentru fostul căpitan al Rapidului, la un preț de 40 de lei, de altfel cel mai scump dintre produsele comercializate în acest context gastronomic.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

În plus, și Olimpiu Moruțan, noua vedetă de la Rapid, a avut parte de un burger prezentat cu numele său, acesta având prețul de 35 de lei. Nu în ultimul rând, cartofii prăjiți „giuleșteni” au avut duminică seară un preț de 10 lei porția.

Americanii l-au descoperit pe românul mai bogat decât își imaginau: ”Adevăratul magnat”
Digisport.ro
Americanii l-au descoperit pe românul mai bogat decât își imaginau: ”Adevăratul magnat”
ADVERTISEMENT

Coordonatele meciului Rapid – Universitatea Craiova

Ambele echipe erau deja calificate matematic în play-off-ul din SuperLiga cu destul de mult timp înaintea acestui meci direct din Giulești. Așadar, despre această partidă s-a spus că ar reprezenta un preambul al luptelor încinse pentru câștigarea titlului de campioană care urmează să se dispute în această primăvară în partea superioară a campionatului.

Cele două rivale erau despărțite înaintea jocului direct de patru puncte în clasament, cu avantaj pentru olteni. Așadar, miza pentru echipa lui Filipe Coelho era reprezentată de mărirea avansului din fruntea SuperLigii, în mod evident în perspectiva înjumătățirii punctelor de la startul play-off-ului, iar pentru formația lui Costel Gâlcă din contră, de micșorarea acestui decalaj, astfel încât lupta din faza următoare să înceapă practic de la egal la egal între cele două grupări.

ADVERTISEMENT
Laszlo Balint, extrem de frustrat după ce Oțelul a avut trei oameni eliminați...
Fanatik
Laszlo Balint, extrem de frustrat după ce Oțelul a avut trei oameni eliminați în meciul pierdut contra lui Hermannstadt: „Este grav! Nu e în totalitate vina noastră”
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu...
Fanatik
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani
Dorinel Munteanu, mesaje tăioase după Oțelul – Hermannstadt: „E greu când te bate...
Fanatik
Dorinel Munteanu, mesaje tăioase după Oțelul – Hermannstadt: „E greu când te bate Dorinel” / „Are sânge de rapidist, e mai agresiv”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când...
iamsport.ro
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când se va face anunțul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!