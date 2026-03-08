Ironia supremă înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Ce și-au putut cumpăra fanii prezenți în Giulești

ADVERTISEMENT

Spectacol culinar înainte de meciul Rapid – Universitatea Craiova de duminică seară din ultima etapă a sezonului regulat de SuperLiga, în mod special din perspectiva denumirilor alese pentru diferitele produse comercializate la stadionul din Giulești.

Ce au putut mânca fanii prezenți la stadionul din Giulești înainte de meciul Rapid – Universitatea Craiova: cârnăciorii oltenești „tăvăliți” au făcut deliciul suporterilor rapidiști

Astfel, comercianții nu au ratat ocazia de a-i ironiza cu această ocazie pe adversarii din Bănie și au vânzut inclusiv cunoscuții cârnăciori oltenești, alături de mențiunea „tăvăliți”, la prețul de 20 de lei porția.

De asemenea, fanii prezenți la stadion pentru această partidă și-au mai putut cumpăra înainte de startul jocului și „mititei de sub Podul Grant”, la 8 lei bucata, produs care s-a bucurat de cea mai mare cerere.

Ce prețuri au avut burgerii Săpunaru și Moruțan

Atracția serii a fost reprezentată de burgerul Săpunaru, denumit bineînțeles în semn de apreciere pentru fostul căpitan al Rapidului, la un preț de 40 de lei, de altfel cel mai scump dintre produsele comercializate în acest context gastronomic.

În plus, și Olimpiu Moruțan, noua vedetă de la Rapid, a avut parte de un burger prezentat cu numele său, acesta având prețul de 35 de lei. Nu în ultimul rând, cartofii prăjiți „giuleșteni” au avut duminică seară un preț de 10 lei porția.

Coordonatele meciului Rapid – Universitatea Craiova

Ambele echipe erau deja calificate matematic în play-off-ul din SuperLiga cu destul de mult timp înaintea Așadar, despre această partidă s-a spus că ar reprezenta un preambul al luptelor încinse pentru câștigarea titlului de campioană care urmează să se dispute în această primăvară în partea superioară a campionatului.

Cele două rivale erau despărțite înaintea jocului direct de patru puncte în clasament, cu avantaj pentru olteni. Așadar, miza pentru era reprezentată de mărirea avansului din fruntea SuperLigii, în mod evident în perspectiva înjumătățirii punctelor de la startul play-off-ului, iar pentru din contră, de micșorarea acestui decalaj, astfel încât lupta din faza următoare să înceapă practic de la egal la egal între cele două grupări.