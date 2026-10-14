Ironie de zile mari la Digi Sport! Radu Naum a adus platouri ca la nuntă în studio, după scandalul de la Sepsi – Dinamo

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Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a declanșat un adevărat scandal diplomatic după ce s-a plâns de lipsa protocolului la loja celor de la Sepsi, după Sepsi – Dinamo 0-2. Oficialul dinamovist s-a plâns că el și invitații săi nu au avut ce mânca, iar o simplă declarație banală a escaladat.

Ironie fină în studioul Digi Sport. Radu Naum le-a oferit invitaților săi platouri ca la nuntă

În studioul Digi Sport, jurnalistul Radu Naum a protestat inedit față de această situație și le-a pregătit invitaților săi mai multe platouri… ca la nuntă. Amuzați, Decebal Rădulescu și Florin Prunea au gustat gluma și s-au crucit că cineva în 2026 poate să dezbată un asemenea subiect.

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„Nu dai platouri bune, nu au voie să mai promovezi în prima ligă”, s-a amuzat Gabi Balint, sugerând că se face prea mare caz din nimic. „Ne mirăm unde e fotbalul nostru. O ironie, asta-i fotbalul. Ireal, atâta se vorbește despre asta. Râdem, glumim, dar nu se poate așa”, a remarcat și Naum.

Andrei Nicolescu s-a plâns de lipsa unui protocol de calitate la loja celor de la Sepsi, după meci

De unde a pornit scandalul „platourilor”? Imediat după meciul pe care Dinamo l-a câștigat la Sepsi, președintele Andrei Nicolescu s-a plâns că gazdele de la Sepsi nu au oferit suficiente platouri la „protocol”, astfel că delegația dinamovistă a murit de foame. Asta, în timp ce harghitenii se plângeau de scandările anti-maghiare ale fanilor dinamoviști.

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. Îl felicit pentru că are brutărie, mulțumesc pentru că mi-a pus niște pâine pe masă, dar eu am niște parteneri și niște sponsori care vin de la București și îl rog, în virtutea respectului pe care îl acordăm între cluburi, să aibă un protocol cât de cât normal, ca oamenii care vin patru ore de la București să poată să mănânce ceva. E o chestiune de respect. Ce „arătăm noi când avem vizitatori vrem să vedem și noi”, s-a plâns Nicolescu.

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Laszlo Dioszegi îl acuză pe Nicolescu că la Dinamo invitații echipei oaspete primesc doar pizza

. Finanțatorul lui Sepsi îi acuză la rândul său pe dinamoviști că încearcă să distragă atenția de la comportamentul fanilor și spune că delegația celor de la Sepsi nu s-a plâns niciodată de modul în care au fost tratați în deplasare la Dinamo, la lojă.

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„Și apoi mai e ceva. Eu nu am spus niciodată, dar am toți colegii care mi-au reproșat că am tăcut. La Dinamo, când am fost noi în ’Groapă’, am primit trei pizza la pauza meciului, pe care le-am împărțit între noi, câți am fost, 16 inși. Și n-am comentat și cu asta vreau să închid subiectul. Exact asta nu trebuia să spună domnul Nicolescu”, a declarat Dioszegi la

Ultimul cuvânt în acest scandal pare să-l aibă Ionuț Lupescu. Fostul mare jucător al lui Dinamo crede că LPF ar trebui să impună un meniu standard, pe care toate cluburile să-l respecte. „Cred că ar fi bine ca Liga să stabilească un meniu standard pentru toate echipele din Liga 1, iar toate echipele gazdă să fie obligate să îl respecte”, a declarat Lupescu pentru sursa citată.