Ironie maximă a galeriei lui CFR Cluj la adresa FCSB-ului. Ce au putut să strige fanii ardeleni la 3-1

CFR Cluj a avut un start excelent de repriză în disputa contra celor de la FCSB. „Feroviarii” au intrat în avantaj la vestiare, 1-2, iar în minutul 49, Andrei Cordea a reușit să dubleze avantajul echipei pregătite de Daniel Pancu. Suporterii CFR-ului prezenți pe stadion i-au ironizat pe cei de la FCSB.

Cum i-au ironizat fanii lui CFR Cluj pe cei de la FCSB

CFR Cluj a fost susținută de aproximativ 20 de suporteri la meciul cu FCSB de pe Arena Națională. După ce Andrei Cordea l-a învins pe Ștefan Târnovanu și a majorat avantajul ardelenilor, scorul devenind în acel moment 3-1, fanii clujeni i-au ironizat pe rivalii de la FCSB. Aceștia au scandat „Ole ole, ole ola, Steaua înseamnă CSA!”.

FCSB a reușit să deschidă scorul încă din minutul 2 al , prin David Miculescu, iar mai apoi a ratat alte oportunități importante. Spre finalul reprizei, gruparea antrenată de Daniel Pancu a egalat situația pe tabelă, prin Alibek Aliev, iar : 2-1.

De când nu a mai învins-o CFR Cluj pe FCSB

Ultimul succes obținut de CFR Cluj contra FCSB-ului datează de pe 11 mai 2024. „Feroviarii” câștigau atunci cu 1-0 pe terenul rivalei, după un gol înscris de Philip Otele, într-un moment în care gruparea „roș-albastră” era deja campioană. De atunci, s-au înregistrat patru remize și două victorii ale FCSB-ului.

Sezonul actual a debutat cu succesul obținut de campioană în Supercupa României, 2-1, după golurile marcate de Dennis Politic și Risto Radunovic, respectiv Alin Fică. În turul campionatului, cele două formații au remizat la Cluj, scor 2-2. „Feroviarii” antrenați la acel moment de Andrea Mandorlini au condus cu 1-0 și 2-1 după reușitele semnate de Damjan Djokovic și Lindon Emerllahu, însă campioana a revenit de fiecare dată și a egalat, marcatori fiind Florin Tănase și Juri Cisotti.

Andrei Cordea, gol împotriva fostei echipe

Andrei Cordea a evoluat la FCSB în perioada 2021-2023, fiind vândut mai apoi la gruparea saudită Al Tai, pentru 1.3 milioane de euro. Fotbalistul a revenit în țară după doi ani în Asia și a semnat cu CFR Cluj, grupare pentru care a înscris de 10 ori în acest sezon, atingând această bornă chiar contra fostei sale echipe.