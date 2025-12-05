Ironie maximă a lui Florentin Petre înainte de derby-ul dintre FCSB și Dinamo: „Vin ei singuri la noi”

ADVERTISEMENT

Antrenor secund la Dinamo, acolo unde are o relație excelentă cu Zeljko Kopic, și legendă a clubului datorită carierei de jucător, Florentin Petre nu uită să muște din adversari chiar și acum, când nu mai intră pe gazon.

A început derby-ul. Florentin Petre îi înțeapă pe rivalii de la FCSB

Acesta a vorbit înainte de derby-ul cu FCSB și a fost întrebat ce ar aduce la Dinamo, iar momentul a fost perfect pentru o ironie la adresa rivalilor. „De la FCSB vin ei singuri la noi”, a spus Petre, făcând referire la Alexandru Musi, cel care în vară a făcut trecerea de la formația roș albastră la cea alb roșie într-o afacere care l-a trimis pe Dennis Politic la echipa lui Gigi Becali.

Jucătorul luat de Dinamo a reușit să impresioneze în primele luni și evoluțiile sale au făcut ca mulți oameni să laude mutarea pe care „câinii” au făcut-o în vară prin aducerea sa, după ce la FCSB intrase într-un con de umbră. El a punctat de 5 ori în 17 meciuri, inclusiv în confruntarea din tur cu fosta lui echipă, în victoria cu 4-3 a trupei conduse de Zeljko Kopic.

Ce jucători din România ar lua Florentin Petre la Dinamo

Mijlocaș dreapta la vremea lui, cu o viteză foarte bună, care îl ajuta să-și depășească adversarii, Florentin Petre a numit doi jucători din România pe care îi apreciază. Acesta i-ar aduce la Dinamo, dacă ar putea, pe Claudiu Petrila, de la Rapid, și pe Ștefan Baiaram, de la Universitatea Craiova, ambii fiind fotbaliști care au calități asemănătoare cu cele pe care le avea și el pe terenul de joc.

„De la Rapid l-aș lua pe Petrila! Este un jucător care face diferența, mai ales în ultimii 20 de metri. Un jucător care se aseamănă foarte mult cu mine și știu cât de importanți sunt acești jucători. De la Craiova l-aș lua pe Baiaram. Este un copil foarte, foarte talentat și capricios câteodată. Dacă știi cum să-l motivezi și să-l susții în toate problemele pe care le are, cu siguranță te ajută și îți face diferența și el", a mai spus Petre pentru

Musi, OUT din derby! Șansa lui Politic?

și Andrei Nicolescu a anunțat că acesta nu va juca în meciul cu FCSB, iar șansele ca el să mai bifeze vreun minut pentru Dinamo în 2025 ar fi mai mari în ultima partidă, cea de la UTA, de pe 20 decembrie.

„Karamoko a simțit o contractură, am decis să nu joace (n.r. cu Farul), probabil putea să forțeze, dar am decis să nu. Și-a revenit. Este mult mai important să fie bine cu FCSB. A simțit o contractură pe mușchi, mai bine că nu a forțat. Planurile au fost date peste cap de la Bordușanu, Licsandru, Musi, Mihai, Armstrong, Ikoko. Armstrong mai degrabă nu joacă, Musi sută la sută nu, nu vrem să forțăm”, a spus Nicolescu.

Dennis Politic nu este deloc pe placul patronului de la FCSB, cel care a insistat pentru transferul său în vară, iar aparițiile sale sunt sporadice în tricoul campioanei. Acesta ar putea să prindă minute împotriva fostei sale echipe, Dinamo, în condițiile în care Daniel Bîrligea este accidentat, iar Octavian Popescu nu a fost la nivelul dorit și ar putea să fie folosit mai puțin în viitor.