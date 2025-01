Ironie maximă a suporterilor „câinilor” înainte de FCSB – Manchester United: „Doar Dinamo București”. Foto

FCSB se pregătește de duelul istoric cu Manchester United. „Roș-albaștrii” se pot califica direct în optimile de finală, în cazul în care reușesc imposibilul și câștigă partida cu „diavolii roșii”. Rivalii de la Dinamo nu au ratat momentul și au ținut să înțepe echipa lui Gigi Becali.

Pregătesc ceva dinamoviștii? Ce a apărut pe Pagina de Facebook a Peluzei „Cătălin Hîldan”. „DOAR DINAMO BUCUREȘTI”

, însă elevii lui Elias Charalambous vor și mai mult. „Roș-albaștrii” au declarat la unison că vor intra pe teren cu gândul la o victorie care să îi trimită în optimi.

Dinamoviștii s-au ținut de glume înainte de lovitura de start a meciului de pe Arena Națională. Pe pagina de Facebook a Peluzei „Cătălin Hîldan” a fost postată o imagine care va răscoli amintirile fiecărui suporter FCSB-ist.

În 2018, în preliminariile Champions League, FCSB întâlnea Manchester City. Și atunci a fost sold out pe Arena Națională. Gigi Becali a permis realizarea unei scenografii speciale, însă rezultatul a fost unul total neașteptat. În loc să fie afișat un mesaj legat de meciul „roș-albaștrilor”, în tribune a apărut textul: „DOAR DINAMO BUCUREȘTI”.

, iar câțiva suporteri dinamoviști și-au revendicat atunci fapta. Acum, Peluza „Cătălin Hîldan” a postat pe Facebook instrucțiunile pe care spectatorii le-au primit atunci.

Rămâne de văzut dacă, în această seară, vom asista la o nouă farsă a dinamoviștilor pentru rivalii de la FCSB. „Roș-albaștrii” au anunțat că vom putea vedea o scenografie, însă una care îl va avea în prim-plan pe Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, care s-a stins recent din viață.

Bănel Nicoliță, marcat de farsa dinamoviștilor

„Eu chiar eram în tribune. Eram cu fratele meu și cu niște prieteni. Au ridicat ăia plăcuțele și am început să citesc: «DOAR DINAMO…». Am zis: «Nu pot să cred. Nu se poate așa ceva». Nu mi-a venit să plâng, dar am zis: «Nu e posibil așa ceva. Cum s-a ajuns să se întâmple așa ceva la un asemenea meci?»

A fost o lovitură pentru suporteri, clar. Cât de bine au fost pregătiți… Au pregătit toate detaliile. Unde i-a dus mintea… Am aflat după cum au făcut. Au vorbit cu nea Gigi. A fost foarte tare toată istoria farsei. Nu cred că se va mai întâmpla vreodată.

Să faci așa ceva la un asemenea nivel, la un asemenea meci… (N.r. Te-ai simțit umilit?) Da. Clar. Bineînțeles. Îți dai seama? Nu te simți bine când vezi, în casa ta, «Doar Dinamo București». Prietenii făceau mișto de mine după. Spuneau: «Ce frumos a fost pe stadion la meciul cu Manchester City». Eu le spuneam că nici nu am fost”, spunea Bănel Nicoliță, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.