Ironie maximă! Ce a putut să posteze fotbalistul căruia i s-a anulat suspendarea pentru meciul SUA – Belgia, de la CM 2026

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SUA s-a calificat în optimile de finală de la CM 2026 după ce s-au impus în fața Bosniei în 16-imi, scor 2-0, un meci în cadrul căruia l-au pierdut Folarin Balogun (25 de ani). Acesta a fost eliminat pentru un fault dur și urma să rateze duelul cu Belgia, însă în cele din urmă, atacantul lui AS Monaco va fi pe teren împotriva „Diavolilor Roșii”, asta după ce . La scurt timp după ce anunțul a fost făcut public, fotbalistul a postat o poză pe Instagram prin care a încins și mai tare spiritele.

Folarin Balogun, ironie maximă după ce FIFA i-a ridicat suspendarea pentru meciul cu Belgia de la CM 2026!

Ziua de duminică a venit cu vești excelente pentru Mauricio Pochettino și naționala SUA. Folarin Balogun, fotbalistul care a primit cartonașul roșu în duelul cu Bosnia din 16-imile CM 2026, a primit undă verde din partea FIFA pentru a evolua în duelul cu Belgia din optimile de finală ale competiției, o decizie care i-a scandalizat pe fanii belgieni, mai ales după intervenția lui .

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Lucrurile nu s-au oprit aici însă, fotbalistul lui AS Monaco amplificând scandalul iscat printr-o postare pe rețelele de socializare. Imediat după ce decizia FIFA a fost făcută publică, Balogun a încărcat o fotografie pe pagina sa oficială de Instagram, iar pe fundal a folosit melodia lui Michael Jackson intitulată „Bad” (n.r – rău), un gest care a fost perceput ca fiind unul ironic de către simpatizanții „Diavolilor Roșii”.

Flo Balogun posted this on his IG after the news broke he would be available to play against Belgium on Monday. Michael Jackson’s “Bad” 🇺🇸 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte)

Folarin Balogun este golgheterul SUA la CM 2026

Atacantul în vârstă de 25 de ani este golgheterul trupei lui Mauricio Pochettino la acest turneu final. El a fost titular în trei din cele patru meciuri pe care SUA le-a disputat până acum, marcând de trei ori. Două dintre reușite au fost consemnate în meciul de deschidere al grupei D, cel împotriva Paraguayului, câștigat de americani cu scorul de 4-1.

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Ulterior, Balogun a fost menajat în duelul din ultima etapă cu , pierdut de SUA cu 2-3, însă partida respectivă nu mai conta pentru elevii lui Pochettino, deoarece aceștia aveau deja asigurată prima poziție indiferent de rezultatul meciului. Revenirea în primul 11 a avut loc la meciul cu Bosnia, în care Balogun a deblocat tabela, asta înainte de a comite un fault extrem de dur asupra lui Tarik Muharemovic, pentru care a văzut direct cartonașul roșu.

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