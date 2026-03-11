Ironii dinspre Craiova pentru Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru, dar te duci acolo unde știi…”. Își riscă imaginea? „Poate-l doare pentru FCSB”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a antrenat la Universitatea Craiova până pe 12 noiembrie 2025. La patru luni după ce şi-a dat demisia de la liderul SuperLigii, până la finalul sezonului.

Sorin Cârţu, ironii pentru Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci?”

Sorin Cârţu l-a ironizat pe . În direct la FANATIK SUPERLIGA, preşedintele de onoare al Craiovei i-a reamintit lui Rădoi că se plângea de implicarea lui Rotaru:

„Mirel Rădoi trebuie să antreneze, e bine că a revenit, vorbesc pentru el… Acuma unde revine, e alegerea lui. Am văzut discuţii că lui nu îi convenea să se bage cineva la echipă şi îl acuza pe domnul Rotaru.

Vorbeai de Rotaru şi acum unde te duci? La unul care vorbeşte şi mai mult. În sfârşit. V-am zis, am fost şi eu surprins. Ştii cum sunt toţi în poziţia aia de antrenor la FCSB…

Ţi se subminează munca, deşi poate este deosebită. El nu merită aşa ceva. Ştiţi părerea mea despre el. Un antrenor foarte bun, foarte bine pregătit. Singurele probleme: echilibrul lui emoţional, am spus de atunci”, a declarat Sorin Cârţu.

De ce a venit Rădoi la FCSB: „E clar că are sentimente mari pentru naşul lui şi pentru FCSB”

Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova a declarat că este mirat de decizia lui Mirel Rădoi şi o pune pe seama sentimentelor pe care le are pentru FCSB şi pentru naşul Gigi Becali:

„M-a surprins, dar în sfârşit. Cu siguranţă, îi va ajuta foarte mult. Şi o să îndeplinească obiectivul de ‘conferinţă’. Că aşa zicea Gigi Becali că eram în ‘conferinţă’. Acum văd că e foarte bună ‘conferinţa’.

Merge şi ‘conferinţa’. Imaginea lui poate să aibă de suferit când intră Gigi Becali. Dar el a promis că nu mai intră şi Rădoi face tot. El este capabil să facă tot, dar când Gigi Becali va intra pe televizoare, imaginea lui va avea de suferit.

O să îl pui în balanţă cu Charalambous, cu toţi. S-a dus că poate are şi un sentiment că îl doare pentru FCSB. Apoi, s-a dus să îşi ajute naşul. E clar că are sentimente mari pentru naşul lui şi pentru FCSB. M-ar fi durut mai mult dacă ar fi venit la FCSB dacă era echipa în play-off”, a spus Cârţu.