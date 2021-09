Ironii după Rapid – FC Voluntari 0-1: ”Suntem pe locul 3 pentru că avem banii la zi!”

1-0 cu Rapid și a urcat până pe podiumul clasamentului de unde a detronat-o tocmai pe trupa din Giulești.

Reușita lui Vadim Rață din minutul 24 a fost suficientă pentru a bifa un nou succes în campionat. La finalul partidei jucătorii lui Liviu Ciobotariu au explicat într-o manieră ironică secretul formei sportive.

Mihai Popa, despre finalul meciului Rapid – Voluntari: ”Noi am luat roșu, ei au venit peste noi”

Rapid și FC Voluntari au oferit un meci echilibrat în prima repriză, dominat de giuleșteni în cea de a doua. Încercările vișiniilor de a înscrie golul care să-i descătușeze s-au lovit, însă, de o apărare exactă coordonată de veteranul Gabi Tamaș.

Acesta a oferit un răspuns ironic, întrebat fiind cum explică seria de patru victorii consecutive în liga 1: ”Nu e surprinzător că suntem pe locul 3. Secretul formei sunt banii la zi”, a spus Tamaș, aluzie la restanțele financiare ale ilfovenilor.

Coechipierul lui Tamaș, portarul Mihai Popa, a fost mai explicit. Acesta i-a luat apărarea fostului președinte de la FC Voluntari și a recunoscut că echipa sa a avut .

”Nu avem un secret, toată lumea a muncit pe teren, ne-am dăruit și am câștigat, A fost un final greu noi am lua roșu, ei au venit peste noi, dar ne-am descurcat.

Gabi este un jucător foarte important, comunică foarte mult și este esențial pentru noi”, a spus Mihai Popa, la interviurile de la finalul meciului.

Victoria nu l-a mulțumit pe Liviu Ciobotariu

Antrenorul celor de la FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a fost doar pe jumătate fericit pentru succesul de pe Arena Națională 1-0 cu Rapid. Tehnicianul crede că jucătorii lui și-au făcut singuri viața grea în repriza a doua.

”A fost un joc destul de greu, am anticipat asta, am făcut o primă repriză bună deși am început slab. În cea de a doua ne-am retras prea mult, le-am dat posibilitatea să vină peste noi, dar s-a terminat cu bine.

În prima repriză am făcut un presing un, în partea a doua ne-am apărat într-un sistem care nu mi-a plăcut pentru că adversarii și-au creat foarte multe ocazii.

Nu știu dacă este o surpriză că am ajuns pe locul 3. Avem un parcurs bun pentru că ne pregătim, muncim în fiecare săptămână și atunci satisfacția este cu atât mai mare, dar mai avem multe de reglat”, a explicat Ciobotariu.