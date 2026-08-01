Sport

Ironii fine la adresa lui Mihai Stoica după rușinea din Conference League: ”Au fost așa bezmetici ăia că au dat 7 goluri”

FCSB a fost eliminată din Conference League de modesta Auda, iar dezastrul este plătit și de Mihai Stoica (61 de ani). Un om de fotbal nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe conducătorul ”roș-albaștrilor”.
Traian Terzian
01.08.2026 | 14:42
Ironii fine la adresa lui Mihai Stoica dupa rusinea din Conference League Au fost asa bezmetici aia ca au dat 7 goluri
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Cum a fost ironizat Mihai Stoica (61 de ani), după ce FCSB a fost eliminată din Conference League. Sursă foto: colaj Fanatik
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După înfrângerea din meciul tur, scor 2-3, Mihai Stoica i-a făcut praf pe letonii de la Auda, dar totul s-a întors împotriva sa. FCSB a pierdut și la returul din Conference League, scor 1-4, iar ironiile au curs la adresa oficialului.

Mihai Stoica, ironizat după umilința din Conference League

Agentul Victor Becali (64 de ani) s-a arătat mâhnit de prestațiile echipelor românești în tururile preliminare ale cupelor europene și l-a ”înțepat” pe Mihai Stoica, cel care îi făcuse ”bezmetici” pe cei de la Auda.

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”De Auda ăștia nu zicea toată lumea ce slabă e? Că doar asta am auzit. Au fost așa bezmetici că au dat 7 goluri în două meciuri. Noi vorbim cu multă ușurință. O echipă slabă, foarte disciplinată. Bine că i-am disciplinat noi, am făcut instrucție cu ei. Nu comentez deciziile lor, cine joacă, cine nu. Târnovanu a greșit, va plăti, nu mai joacă.

Noi nu facem nimic, jucăm în continuare cu nu știu câte echipe care n-au drept de promovare, care nu au dreptul să joace în cupele europene, care nu pot să își plătească jucătorii și ajung nu știu unde.

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Asta e, sunt 10 echipe, cu ele jucăm, să joace de cinci ori între ele, dar nu putem sta cu echipe care nu au bani și nu își pot plăti jucătorii și aduc jucători care nu își pot găsi contracte în alte țări”, a declarat Becali, la Sport Total FM.

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Atac virulent la adresa jucătorilor

Impresarul s-a arătat deranjat de faptul că mulți jucători români sunt umflați artificial și este de părere că aceștia își iau lumea în cap deși nu au reușit să se impună în momentul în care au prins un contract în străinătate.

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”Noi ne entuziasmăm cum vedem un jucător, cum dă unul o dată printre picioare, gata, trebuie să fie la națională, este nedreptățit etc. Asta este pentru că, din păcate, nu avem așa ceva, iar atunci când apare unul îl vedem Pele, Maradona.

M-am săturat eu de comparații, noul Gică Popescu, noul Hagi, mereu facem asta. Mergem șase luni la arabi, apoi ne întoarcem vedete pe aici. Ei nu pot să joace acolo unde, să mă ierte Dumnezeu, trebuie să joci și într-un picior”, a spus el.

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L-a pus la colț și pe Filipe Coelho

Victor Becali nu a avut milă nici de Universitatea Craiova, despre care consideră că a luat titlul în sezonul precedent pentru că adversarele au fost mult mai slabe, nicidecum pe cunoștințele antrenorului Filipe Coelho.

”Craiova a luat campionatul conjunctural, pe slăbiciunea CFR-ului, a FCSB-ului, nu că a fost antrenorul ăsta Pele. Domne, au adus jucători, păi ce jucători au adus? Acolo decide Felgueiras, a fost și ăsta mare Pele. Să aducă peste tot portughezi, să aducă și maseuri, că toți or fi Mourinho. Iar unii nu au fost nici secunzi, au fost secunzii secunzilor.

La Dinamo, Kopic a făcut treabă foarte bună, bravo lui. Poate că și ăsta nou va fi bun, să îl vedem. Dar îl ai pe Mihalcea, care a făcut treabă la UTA, în condiții grele. Știe spiritul lui Dinamo, știe ce este acolo, are spiritul clubului acestuia. Spune-mi acum pe cineva care simte ceva pentru clubul ăsta. Nu e vorba doar de Dinamo, ci de toată lumea”, a afirmat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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