Dan Șucu a făcut investiții foarte mari în Giulești pentru a aduce clubul la nivelul cel mai înalt din SuperLiga, însă lucrurile nu s-au concretizat. , Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, a făcut câteva ironii pe seama contextului nefavorabil al rivalei.

Ironii în direct dinspre FCSB pentru situația de la Rapid. “Așa să-i ajute Dumnezeu, să-i țină cât mai mult”

inițial despre echipele din România și parcursul lor în Europa. În urma acestui lucru, liderul galeriei de la FCSB a aruncat câteva ironii la adresa celor de la Rapid.

Giuleștenii nu trec prin cea mai bună perioadă, deși investițiile sunt foarte mari. Odată cu venirea lui Neil Lennon s-au ridicat multe semne de întrebare, iar rezultatele întârzie să apară.

“E foarte bine pentru fotbalul românesc să mai fim și noi văzuți prin Europa. Noi suntem 100% în Conference League, chiar dacă ne scoate și în play-off-ul pentru Europa League. E bine că suntem asigurați de o echipă pentru Europa. Sperăm ca și Clujul să facă acest pas.

Săracii (n.r. cei de la Rapid) sunt într-un colaps acum și ei râdeau de noi. Nu vreau să îl mai supăr pe Robert Niță, pentru că e fratele meu.

Să le ajute Dumnezeu! E normal să fii creștin, să te rogi pentru alții. Să o țină tot așa. Eu mă duc la biserică și mă voi ruga pentru ei.

Întotdeauna, să nu dorești răul nimănui, pentru că se întoarce împotriva ta. Așa să le ajute Dumnezeu și mă rog pentru ei, nu e o problemă”, a spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, anunț incredibil despre biletele la returul cu Sparta Praga

Gigi Mustață anunță că toate s-au vândut în câteva ore la de la sfârșitul partidei din Republica Cehă. Liderul galeriei FCSB a dezvăluit câte tichete au mai rămas disponibile.

“Nu am fost la Praga, au fost băieții. Sunt pe drum spre România, toată lumea e ok. Din ce am înțeles este sold-out în peluză și mai sunt bilete la tribunele 1 și 2. Pot să vă dau informațiile corecte și clare. Acum am vorbit cu oamenii care se ocupă de bilete.

Mi-au spus că în peluză este sold-out, peluza are în jur de 8.500 de locuri. În tribunele 1 și 2 mai sunt foarte puține bilete, în jur de 5.000 de bilete. Este posibil să fie sold-out, important e să vină suporterii și vineri lângă echipă.

Avem nevoie de rezultate bune și în campionat, nu doar în Champions League. Avem nevoie de rezultate bune și în Champions League, dar avem meci și vineri. Trebuie să fim alături de băieți și să îi încurajăm.

Stadionul are 32.000 de locuri, mai lasă și acele zone tampon, deci cred că vor fi aproape 30.000 de suporteri cu Sparta Praga”, a anunțat Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

