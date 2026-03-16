Ironii la foc automat după FCSB – Metaloglobus 0-0. „Mirel Rădoi este Charalambous 2! Marele romb a fost marele nimic!”. Exclusiv

FCSB – Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Acest duel a fost primul de la revenirea lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor, iar rezultatul a fost mult sub așteptări, în contextul în care elevii săi au întâlnit ultima clasată. Remiza de pe teren propriu a adus un val de ironii.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, Marius Mitran și Vivi Răchită au analizat debutul lui Mirel Rădoi pe banca FCSB. Noul antrenor al roș-albaștrilor a dezamăgit în duelul contra Metaloglobus, lucru ce a dus la o serie de ironii din partea celor aflați în platou. Adus ca un salvator la FCSB, Rădoi a remizat cu ultimul loc din SuperLiga.

Horia Ivanovici a abordat subiectul: „Cred că lucrurile stau în felul următor: faptul că FCSB nu a intrat în play-off este o rușine uriașă. Indiferent de cum se încearcă lucrurile a fi cosmetizate, este o contraperformanță remarcabilă, chiar, fără să mă feresc de cuvinte, istorică! Faptul că începi play-out-ul cu un 0-0 la ultima clasată, o echipă care a luat 66 de goluri, iar tu cu un antrenor nou de calibrul lui Mirel Rădoi, ‘Specialistul’, pentru că de acum așa o să îi spunem lui Rădoi, faci egal, mi se pare că e ‘rușinea 2’”.

Vivi Răchită a făcut un joc de cuvinte după ce Mirel Rădoi a fost primit cu mult entuziasm din partea suporterilor FCSB: „Am văzut la prezentare că suporterii au strigat la prezentare că ‘Mirel Rădoi este unul dintre noi’, iar acum aș spune ‘Mirel Rădoi este Charalambous 2!’”.

Marius Mitran l-a completat pe Răchită, în contextul în care Charalambous a câștigat două titluri la echipa patronată de Gigi Becali: „Eu te-am contrazis și ți-am spus că ‘Mirel Rădoi ar vrea să fie Charalambous 2’. Charalambous a reușit să câștige două titluri cu FCSB”.

Moderatorul emisiunii a prezentat cifrele remizei cu Metaloglobus: „66 de goluri a primit Metaloglobus! Dacă a fost o rușine istorică faptul că o echipă în care s-au băgat atâția bani nu au intrat în play-off, remiza cu Metaloglobus este o ‘rușinică’. A fost o deziluzie totală, iar jocul a fost îngrozitor. Nu știu ce a făcut ‘Specialistul’ în zilele acestea, e adevărat că nici nu a avut timp. Toată lumea aștepta cu sufletul la gură să se schimbe ceva! Nu, n-am văzut nimic! Ba din contră, pot să spun că a fost un meci mai slab decât unele ale lui Charalambous și Pintilii, așa mi s-a părut”.

Rădoi a dat-o în bară cu titularizarea lui Chiricheș

Rădoi l-a titularizat pe Chiricheș, în ciuda faptului că mijlocașul nu mai evoluase în ultimele două luni. Din nefericire, fapt ce l-a forțat pe Rădoi să îl modifice cu Alhassan.

Horia Ivanovici a văzut o FCSB demotivată: „Nu a fost nicio idee, a fost o echipă la fel de demotivată, iar la asta nu mă așteptam, se spune despre Rădoi că este un mare motivator. Am văzut o echipă care s-a împăcat cu ideea cu Metaloglobus le-a luat un punct. Repet, vorbim aici de ultima clasată, echipă ca și retrogradată! Mi s-a părut că sunt probleme mari pentru Mirel Rădoi!”.

Vivi Răchită a amintit de titularizarea lui Chiricheș: „Am văzut că nu se mai bagă Gigi la echipă, el nu l-ar fi băgat niciodată titular pe Chiricheș! Nu mai e în programul echipei, nu te mai pregătești la 100%, era ca și dat deoparte. Mi s-a părut o echipă bătrânească, l-am văzut pe liderul echipei, Olaru, că se sufocă, că nu mai trage la poartă… Nimic, nimic! Am văzut că Miculescu a fost vârf, însă el nu știe să joace cu spatele la poartă! Lui îi trebuie busolă dacă îl scoți din partea stângă!”.

Horia Ivanovici a rămas surprins de titularizarea lui Chiricheș și a oferit un avertisment înainte de meciul cu UTA: „Nici asta nu i-a ieșit ‘Specialistului’! Joacă cu Chiricheș, oarecum îl sfidează pe Gigi. Mi s-a părut un prim semnal că ‘nașule, eu sunt șeful aici!’. Nu i-a ieșit, săracul Chiri s-a rupt.

Urmează un meci foarte greu cu UTA! Ei joacă, alături de Farul, printre cel mai bine din play-out. Ei pot câștiga play-out-ul, dar nu vor merge în cupele europene, că nu au licență. Dacă joacă așa FCSB cu UTA, UTA o bate! Aseară nu am văzut motivație în jocul echipei, nu am văzut nimic! FCSB a practicat un joc de boșorogi, nu bătrânesc! Ați văzut că și Bratu i-a ironizat după meci, a spus ‘jucam două zile și tot nu ne dădeau gol’. Eu sunt curios cât o să mai înghită Gigi rușinile astea!”.

„Marele romb a fost marele nimic!”

Horia Ivanovici a oferit o nouă ironie la adresa lui Mirel Rădoi. Deși antrenorul a schimbat sistemul de joc, 4-3-1-2, într-o formă de romb, FCSB nu a arătat deloc bine. Moderatorul a descris modificarea drept: „Marele romb a fost marele nimic!”, rezultatul de egalitate fiind mult sub așteptările spectatorilor.

Marius Mitran consideră că FCSB nu și-a revenit după ratarea play-off-ului: „Apropo de rușine, finalul acela când au cerut în ultimul minut de două ori penalty… O dată la ținerea lui Joao Paolo, iar a doua la ieșirea lui Gavrilaș, care e curată! Arată ca o echipă foarte mică! Era minutul 90+4, dar să te apuci să faci cu Metaloglobus așa ceva! Revin la cauze, cea principală este starea psihică după ratarea play-off-ului. Și Real Madrid dacă nu ar obține dreptul pentru Champions League și ar juca în Cupa Alicante, nu ar avea același joc.

E clar că e o echipă traumatizată de ratarea play-off-ului. Încă nu și-au revenit și nu știu când își vor reveni, șocul este foarte puternic. Pe de altă parte, apropo de șoc, Mirel Rădoi nu l-a adus! Nu a adus o schimbare, o motivație și cred că sunt două cauze principale”.

Horia Ivanovici a ironizat modificarea sistemului făcută de Rădoi: „Nu, nu, nu a adus nimic! Marele romb a fost marele nimic aseară! El a zis că joacă în romb… Sunt sigur că nici Gigi nu a înțeles nimic de romb! Marele romb, mult așteptatul romb, a fost marele nimic! Cel puțin la meciul acesta așa a fost romb-ul ‘Specialistului’. Vedem ce o să mai fie, doar că noi discutăm de meciul contra echipei care a primit 66 de goluri”.

Mirel Rădoi, doar pentru două luni și jumătate la FCSB

Mirel Rădoi a venit la FCSB doar pentru două luni și jumătate. Gigi Becali a dezvăluit că finul său are deja o ofertă de 1,6 milioane de euro pe masă și că din vară va părăsi formația. Marius Mitran e de părere că această stare de provizorat îi afectează direct pe jucători, Rădoi nefiind văzut ca un antrenor care să rămână pe termen lung.

„O altă cauză a fost acel provizorat pe care l-a înțeles toată lumea din club. Jucătorii știu că el a venit doar pentru câteva săptămână, el știe că nu va sta mai mult decât atât. Patronul echipei a ieșit aseară și a spus că a văzut contractul lui Rădoi, cu suma și tot ce e acolo, că e o chestie foarte greu de întors la Rădoi. Starea de provizorat nu face bine.

Mirel Rădoi avea cel mai slab adversar cu putință pentru debut, putea să plece cu dreptul. Mai mult decât atât, starea lui… El era cu o crispare incredibilă, spuneai că joacă finala Cupei României. Noi am râs de Charalambous și Pintilii, însă ei au făcut, din punct de vedere psihologic, tunuri de forță, era presiunea lui Gigi Becali!”, a declarat Marius Mitran.

Moderatorul Horia Ivanovici a închis discuția și a amintit de performanțele deosebite obținute de cuplul Charalambous – Pintilii: „E un miracol ce au reușit să facă Charalambous și Pintilii! Trei ani au fost rezultate! De ce spun trei ani? Că începuse să miște lucrurile încă din primul sezon împreună. Dacă aș fi patron la o echipă din SuperLiga, l-aș suna pe Neubert în secunda 2!”.