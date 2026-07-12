Isabel Haugseng, printre cele mai influente personalități din online. Iubita lui Erling Haaland a bifat un mare succes în Cupa Mondială

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Cupa Mondială 2026 i-a adus un mare succes frumoasei Isabel Haugseng. Partenera fotbalistului norvegian Erling Haaland se numără printre cele mai influente personalități din mediul online. Cum arată topul.

Iubita lui Erling Haaland, o influenceriță tot mai populară

Omul momentului în Norvegia este nimeni altul decât Erling Haaland (25 ani) despre care apar noi informații. În urmă cu puțin timp au ieșit la iveală câteva . Anterior, sportivul a făcut furori în Campionatul Mondial 2026 datorită evoluției spectaculoase de pe terenul de fotbal.

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Celebrul atacant al lui Manchester City apare în lumina reflectoarelor și datorită unei . Aceasta îi poate fi chiar soră. Un alt detaliu luat în calcul de fanii săi este legat de partenera sa de viață. Superba șatenă Isabela Haugseng a apărut pentru prima oară pe coperta unei reviste de top.

Ședința foto a fost pe placul celor care o urmăresc. În plus, a început să câștige tot mai multă popularitate în social media. Încă din ziua deschiderii celui mai important eveniment sportiv al verii, care a avut startul pe 11 iunie, conturile sale au crescut vertiginos de mult. A început să fie una dintre cele mai căutate creatoare de conținut.

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De asemenea, fanii au dorit să o cunoască mai bine. Potrivit datelor de pe , a devenit una dintre cele mai faimoase influencerițe. Cifrele compilate prin intermediul Social Blade arată că partenera lui Erling Haaland a adunat un număr masiv de fani. Concret, pe data de 6 iulie a primit 322.269 de urmăritori noi.

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Așadar, Isabel Haugseng deține în momentul de față cea mai mare creștere de urmăritori într-o singură zi. Cupa Mondială 2026 a ajutat-o să înregistreze acest succes incredibil. Astfel, atins un milion de fani din lumea întreagă, sub sloganul: „de la mine pentru tine”. Tânăra are peste 100 de postări și numeroase comentarii.

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Cum arată topul celor mai influente iubite de fotbaliști

Cea mai mare creștere a numărului de urmăritori pe Instagram într-o singură zi înregistrat în timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026 nu o are în centrul atenției doar pe Isabel Haugseng. Social Blade mai arată faptul că locul doi este ocupat de iubita lui Neymar. Bruna Biancardi a primit 212.850 de fani noi pe data de 29 iunie.

Poziția a treia în acest clasament îi aparține superbei Gabriely Miranda. Brazilianca este căsătorită cu Endrick, fotbalistul căruia îi va dărui în curând un copil. Datele arată că influencerița a primit 205.485 de noi urmăritori pe contul personal de Instagram în ziua de 26 iunie. Argentina este, de asemenea, în acest top.

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Echipa națională a lui Leo Messi este reprezentată chiar de soția sa. Antonela Roccuzzo a adunat 183.487 urmăritori noi, care au ajuns pe pagina sa de socializare pe 17 iunie. Următorul loc este ocupat de Georgina Rodriguez. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo a adunat 176.343 următori noi, pe 24 iunie 2026.